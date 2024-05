El emotivo momento que Chris Hemsworth ha vivido con Elsa Pataky en el Paseo de la Fama

2010 es un año importante en la vida de Chris Hemsworth porque fue cuando formalizó su historia de amor con Elsa Pataky. A partir de ese momento se convirtieron en una de las parejas más icónicas de Hollywood y lo que ha pasado en las últimas horas no ha hecho más que consolidar este puesto. El actor ha recibido un reconocimiento en el Paseo de la Fama, ya tiene su propia Estrella y su mujer ha sido testigo de este emotivo momento.

Desde que Chris Hemsworth dio vida a Thor ha ido encadenando proyectos hasta convertirse en el arista más influyente de su generación. Actualmente está centrado en la promoción de su última película, un proyecto llamado Furiosa: de la saga Mad Max que está dando mucho de qué hablar. Sin embargo, ahora todo el mundo está comentando las bonitas palabras que le ha dedicado a Elsa Pataky.

Justo después de inaugurar su Estrella en el Paseo de la Fama, junto a sus hijos, Chris ha pronunciado un emotivo discurso. «Quiero dar las gracias a mi preciosa esposa, que ha estado aquí durante mi carrera a mi lado, que me anima y apoya sin cesar. Y no se me olvida que ella dejó a un lado sus propios sueños para apoyar los míos y, una vez más, siempre estaré en deuda contigo», ha empezado diciendo.

Chris Hemsworth, con Elsa Pataky. (Foto: Gtres)

«En realidad, nada de lo que hago en estos momentos, ocasiones especiales, eventos, nada sería especial si tú no estuvieras a mi lado. Te quiero». Hay que recordar que el mediático matrimonio hizo una aparición estelar en la Met Gala 2024, evento organizado por Anna Wintour. Elsa posó en la alfombra roja con un vestido firmado por el diseñador Tom Ford.

Así ha reaccionado los hijos de Chris Hemsworth

Elsa Pataky, junto a su marido e hijos. (Foto: Gtres)

Chris Hemsworth y Elsa Pataky son dos estrellas internacionales, pero han intentado que sus hijos lleven una vida normal. Quieren que los pequeños hagan deporte, disfruten de la naturaleza y sean humildes, pero inevitablemente hay que hablar de ellos en ciertas situaciones.

Durante la inauguraron de su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Hemsworth ha estado muy pendiente de sus pequeños, quienes no se han perdido ningún detalle de todo lo que estaba pasando. El actor ha recibido uno de los reconocimientos más importantes de su profesión, aunque él no ha sido el único protagonista.

Elsa ha lucido un conjunto lencero en dos colores: blanco y negro. Ha acompañado el look con un abrigo largo que se ha puesto sobre los hombros y un bolso de mano. Robert Downey, compañero e íntimo amigo de Chris, también estaba presente durante este momento tan importante.

Los padres de Chris Hemsworth, muy orgullosos

Chris Hemsworth, con su familia en el Paseo de la Fama. (Foto: Gtres)

Robert Downey amenizó la jornada con sus bromas, contó chistes a los asistentes y demostró que es una de las personas que mejor conoce a Chris Hemsworth. Se conocieron gracias a Los Vengadores y la carrera de Robert también ha llamado la atención de los críticos, de hecho tiene un Oscar por Oppenheimer.

Los padres de Chris, Craig y Leonie Hemsworth, no quisieron perderse esta ceremonia tan importante y viajaron a Los Ángeles para acompañar a su hijo en este día tan especial. Posaron para la prensa y recalcaron que están muy orgullosos de todo lo que ha conseguido hasta la fecha.