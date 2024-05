Los looks de Elsa Pataky en Nueva York: de su llamativo suspenso al la decisión de Anna Wintour

Elsa Pataky se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la Met Gala 2024. La temática de dictó Anna Wintour para el evento era «Bellas durmientes: el despertar de la moda» y el dress code que estableció para sus invitados no fue menos original. La famosa editora quiso que todas las celebridades crearan un look basado en El jardín del tiempo, la obra homónima de J.G. Ballard de 1962.

La actriz española fue una de las mejores vestidas del evento. Junto a su marido Chris Hemsworth, posó con un formidable vestido dorado que realzaba su figura gracias al tejido y a las transparencias. Su debut en este acto tan importante para los amantes de la moda ha estado cargado de interés, pero ¿qué decisión tomó Anna Wintour antes de la celebración de la Met Gala?

Elsa Pataky y Chris Hemsworth durante la Met Gala. (Foto: Gtres)

Elsa Pataky ha explicado que Wintor no quería que nadie vistiera con marcas españolas, por eso ni ella ni su marido pudieron lucir alguna firma de nuestro país. En concreto Pataky terminó decantándose por el diseñador estadounidense Tom Ford. Como todo el mundo sabe, la famosa editora es la encargada de preparar toda la Met Gala, tanto es así que elige con cuidado los estilismos de todas las personas que participan en ella: periodistas, camareros y reporteros oficiales.

Elsa es una gran embajadora de España, pero en esta ocasión se ha encontrado limitada por las exigencias de Anna Wintour. Sin embargo, tuvo tiempo suficiente para lucir otros looks en Nueva York que han llamado poderosamente la atención.

El estilismo más atrevido de Elsa Pataky

La impactante belleza de Elsa Pataky ha dado la vuelta al mundo, pero algunos expertos en moda le han criticado por ser clásica y poco arriesgada. Este juicio ha caído por su propio peso durante la estancia de la actriz en Nueva York. Antes de celebrarse la Met Gala se reunió junto a Anna Wintour y otros afortunados para tener un encuentro privado con la creadora del evento.

Elsa Pataky, antes de su encuentro con Anna Wintour. (Foto: Gtres)

Elsa eligió para la ocasión un estilismo que ciertos especialistas no han aprobado. Decidió sumarse a la tendencia no pants, también conocida como sin pantalones. Consiste en llevar un culotte corto, que prácticamente pasa inadvertido con la parte de arriba.

Este estilismo suspenso estaba compuesto por una americana azul brillante, una camisa satinada y un culotte del mismo tono que la americana. Los anfitriones de la última edición de la Met Gala eran: Zendaya, Jennifer Lopez y el cantante Bad Bunny. Sin embargo, había muchos ojos puestos en la protagonista de Al salir de clase, por eso todo lo que ha hecho ha terminado trascendiendo.

Su famoso traje fucsia

Elsa Pataky, durante su último día en Nueva York. (Foto: Gtres)

El último look que ha mostrado Elsa Pataky en Nueva York ha dejado a sus admiradores sin palabras. La artista ha lucido un traje fucsia muy versátil que no ha tardado en convertirse en un éxito. Después de una larga búsqueda, se ha llegado a una clara conclusión: puedes encontrar una versión más barata de este estilismo en Zara, la famosa tienda del grupo Inditex. La actriz lo combinó con una camiseta blanca, zapatillas deportivas y una mochila Gucci.

¿La maldición de la Met Gala?

Elsa Pataky desfiló por la alfombra roja de la Met Gala junto a su marido Chris Hemsworth, padre de sus hijos, y los fanáticos de este evento no han tardado en jugar con la mítica leyenda. No son pocos los que aseguran que las parejas que acuden juntas al famoso evento de Anna Wintour terminan separándose. Por ejemplo: Kim Kardashian y Pete Davidson, Kylie Jenner y Travis Scott, Selena Gómez y The Weeknd, Gigi Hadid y Zayn Malik, Hailey Bieber y Shawn Mendes. No obstante Elsa y Chris forman uno de los matrimonios más estables de la crónica social.