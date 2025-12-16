Berta Vázquez ha alzado la voz para dar su opinión sobre un tema «muy delicado y controvertido»: las adicciones. En este vídeo, la actriz ha comenzado diciendo que probablemente, sus palabras incomoden a muchos al ser un tema «tabú» en la sociedad. «La mayoría, y digo la mayoría, no queriendo decir todo el mundo ni casi todo el mundo, sino, muchísimo porcentaje de gente toma cocaína. Estoy hablando de todo el mundo, da igual que seas cocinero, policía, camarero, abogado, juez… a los jueces no los tengo muy ubicados, pero el resto de los trabajos sí. Conozco gente de todos los sectores. Artista, cantante, panadero, en el pueblo, da igual. Es una epidemia. Sigue estando ahí, pero como somos tan modernos ahora», ha comenzado diciendo.

Su discurso contra las adicciones

En esta aparición en redes sociales, la ex de Mario Casas se ha referido a «los drogadictos, cocainómanos, alcohólicos…», personas que consumen estas sustancias, «en las celebraciones, las fiestas, los fines de semana, reuniones entre amigos, en casa, en el trabajo…», con el fin, según Vázquez, de «tener más energía, para trabajar mejor, para tirar para adelante, para aguantar el tipo, para estar con los colegas, para hacer contactos laborales».

Además, la protagonista de Palmeras en la Nieve ha puesto un ejemplo a sus seguidores: «¿Cuántos contratos se habrán firmado en un baño de un club? Es muy fuerte y estas personas raras veces van a admitir que son adictos y no lo estoy diciendo como una cosa despectiva, lo estoy diciendo como lo que es, su nombre».

Según apunta la actriz en este vídeo, todas las personas tienen problemas -como las deudas, el trabajo, las relaciones sentimentales- y las adiciones no deberían ser la solución: «Lo que elijas es complicado. Pero si, además, eres una persona con adicciones… una persona con adicciones no camina en ninguna dirección, en realidad». Además, ha explicado que las personas que no consumen -entre las que se incluyen- tienen que hacer frente a la realidad de igual manera: «El resto, las personas que no tenemos adicciones graves, caminamos en alguna dirección, vas avanzando en la vida, vas aprendiendo, no te queda de otra, otra que pringar, que sufrir, sentir, trabajar, luchar. Estar aquí es muy fuerte. Estar vivo es muy fuerte. La rutina, la vida, el día a día es muy fuerte. Nos movemos con todo lo que eso conlleva en una dirección todo el rato».

Por su parte, la intérprete ha asegurado que todas estas personas -las que consumen-, no pueden aportar cosas buenas a los demás: «No son personas que vayan a ofrecer una verdadera relación de pareja, una verdadera amistad, una verdadera confianza. No son personas confiables todavía, porque son personas que son presas de sus adicciones, de sus demonios internos (…). Cuanta gente son amigos por eso, y sostienen la amistad en base a eso y esa es la realidad de fondo y no se habla porque es un temazo y está mucho más extendido de lo que se quiere reconocer. A veces se hace con una naturalidad y unos contextos que uno dice, pero bueno, ¿qué es esto? ¿en serio? La oscuridad real».

Un segundo vídeo

Tras la oleada de comentarios del primer vídeo, Vázquez ha aparecido en un segundo con el fin de aclarar que no está acusando a nadie en particular, sino que es un mensaje con el fin de dar visibilidad y voz a una mala praxis que, según cuenta, es más habitual de la que pensamos: «Este es un tema muy profundo y muy fuerte, el tema de las adicciones, el tema del alcohol, el tema de la cocaína, el tema de las adicciones. La gente, muchas veces, piensa que tener un problema, ser un drogadicto, ser un alcohólico, es de una persona que está en la calle, destruida. Muchísima gente, muchísima más gente de la que pensamos está en camino porque las adicciones son una forma de lidiar con la vida, se entiende, cada persona lo hace por una razón diferente».

Finalmente, la actriz ha reiterado que no ha hecho este vídeo con el objetivo de dañar a nadie, sino de alertar y crear conciencia: «Es algo degenerativo, es muy malo, que se deje de normalizar, que se hable un poquito más, porque cada vez que se saca este tema y de diez amigos, ocho consumen, todo el mundo se pone muy incómodo. Si te pones incómodo será por algo. No es un juego. Basta ya».