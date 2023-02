El piropo de Mario Casas a Berta Vázquez, toda una bomba para los ‘haters’

Aunque no fue muy duradero, el romance entre Mario Casas y Berta Vázquez fue uno de los más sonados del panorama nacional. Ambos actores estuvieron muy unidos en torno a dos años, aunque en el 2016 finalmente decidieron tomar caminos separados guardándose un respeto mutuo que ha quedado reflejado en esta última ocasión. Y es que, la protagonista de Palmeras en la Nieve ha recibido un sinfín de críticas a raíz de su última aparición en los Premios Goya, siendo muchas las personas que han comentado su cambio físico.

Lejos de parecer preocupada por lo que opinen los demás, la intérprete ha compartido en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que presume de su look en la gala cinematográfica más importante de España, quitando hierro al asunto y mostrándose tal y como es. Un paso al frente que no ha pasado desapercibido para su ex, que ha querido alentarla con una tierna palabra: «Bella», escribía el actor a través de comentarios, defendiéndola así de manera indirecta de todos los ataques que ha recibido en los últimos días. Algo que también ha hecho frente a las cámaras de Gtres, admitiendo que su ex: «Es bellísima, no hay debate».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BIRTUKANTARAKAN (@berta__vazquez)

Aunque son muchas las personas de todos los rincones del país que se han posicionado a favor de Berta al condenar duramente algunos de los mensajes que otros usuarios del universo 2.0 le mandaban, son muchos de éstos los que han querido hacer hincapié en que quizá la actriz había engordado excesivamente en los últimos meses. Algo a lo que la protagonista en cuestión no ha querido dar mucha importancia, haciendo partícipes a sus más de 2 millones de seguidores de una frase que ha trascendido de manera exponencial: «Las grandes mentes discuten sobre ideas, las mentes estándar discuten sobre sucesos y las mentes pequeñas critican a la gente», zanjaba la ucraniana con la mayor elegancia posible. Una reacción gracias a la que ha conseguido la admiración de rostros conocidos de la talla de Nawja Nimri, Jon Kortajarena, Carlota Corredera o Macarena García, que también han dejado entrever estar apoyando a la artista en esta difícil situación.

Amor a prueba de críticas

Ante la oleada de mensajes de cariño que ha recibido Berta en las últimas horas, ha llamado especialmente la atención el de Mario Casas, que con su palabra ha demostrado seguir teniendo un especial cariño a su ex aunque ya hayan abierto sus corazones a otras personas. Aún así, cabe destacar que su historia de amor comenzó gracias a la pasión que ambos mantienen por el cine, la cual les hizo coincidir en el set de rodaje de Palmeras en la nieve. Sin embargo, el destino tenía preparado otros planes para ellos, motivo por el que finalmente optaron por poner punto final a su romance por razones que ninguno de los dos han querido desvelar y que poco o nada importan mientras siga existiendo entre ellos el vínculo de amistad del que parecen gozar pese a cualquier inconveniente.