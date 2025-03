Paula Echevarría nos adelanta lo que llevaremos todas en verano en su escapada al Caribe

Con casi cuatro millones de seguidores, Paula Echevarría es una de las creadoras de contenido más influyentes de más de 40 años, no solo en España, sino también a nivel internacional. Su reciente escapada por la costa caribeña, explorando destinos como la República Dominicana, ha dejado claro por qué se ha ganado a pulso el título de it girl. Al revisar sus redes sociales, descubrimos las tendencias más innovadoras y frescas que dominarán los próximos meses de calor. Si quieres adelantarte a las modas de la temporada y ser la más estilosa, no puedes dejar pasar sus looks veraniegos, son una fuente constante de inspiración y la clave para conseguir ese estilo impecable y sofisticado.

Comenzamos con el diseño de la firma Charo Ruiz Ibiza, una de las propuestas más encantadoras para el verano de 2025. Este vestido con estampado de flores grandes irradia frescura y vitalidad. Hecho en algodón, es ligero y cómodo, ideal para las temperaturas más altas sin tener que pasar calor. Su escote corazón y los tirantes anchos le dan un toque femenino y sensual. Además, tiene una abertura en la pierna. Con un precio de 640 euros, lo puedes encontrar en la página web de la firma. Es el modelo Crissy de y es perfecto para cualquier evento veraniego, desde cenas al aire libre hasta noches especiales junto a la piscina.

Otro look que nos ha gustado es este conjunto de top corto y falda en un tono verde suave, que es maravilloso para presumir de moreno. La falda con volantes y detalles de encaje le da un toque femenino y romántico, mientras que el top smocked aporta esa vibra relajada. Es una tendencia que favorece a todas las figuras, especialmente a quienes buscan una imagen juvenil y despreocupado.

Por otro lado, nos encanta esta foto tomada en el Hotel Zel Punta Cana, un verdadero oasis de lujo donde Paula pudo disfrutar de la belleza del Caribe. Con precios desde 500 euros por noche en temporada baja, este paraíso te ofrece momentos inolvidables. Y, por si fuera poco, cuenta con un columpio increíble, perfecto para capturar esas fotos tan deseadas.

Paula Echevarría con el mini vestido Cami de Charo Ruiz. (Foto: Redes Sociales)

En cuanto al modelito, el mini vestido Cami (también de Charo Ruiz) es todo lo que necesitamos para completar nuestra escapada perfecta. Con un estampado vibrante de flores grandes en tonos cálidos, parece sacado directamente de una fiesta tropical. El corte, ajustado en el busto y fluido en la falda, es ideal para disfrutar de un día soleado junto al mar. Además, el toque adicional del lazo en la cabeza completa el look con un aire retro y juguetón. Eso sí, cuesta 490 euros.

El traje de baño de Paula Echevarría de Primark

Paula Echevarría con su nuevo traje de baño de Primark. (Foto: Redes Sociales)

Para acabar, nada mejor que un biquini, que aunque aún queden meses para el verano, ya empieza a apetecer pensar en esos días de sol y playa. Este traje de baño de Primark, con un precio de tan solo 12 euros, es la elección perfecta para este verano. Su color azul intenso es elegante y llamativo, destacando en cualquier escenario playero. El diseño incluye un top tipo bandeau, adornado con un pequeño anillo dorado en el centro que le aporta un toque de distinción. La parte inferior sigue un corte clásico, de tiro bajo, que ofrece comodidad sin sacrificar el estilo.