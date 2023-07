Pauline Ducruet está disfrutando de unos días muy relajados y ha elegido como destino una de las islas más idílicas de nuestro país. Mientras en Mónaco continúan los homenajes en memoria del príncipe Rainiero -cuyo centenario se celebra este año-, la hija mayor de la princesa Estefanía ha aprovechado para escaparse a Menorca y no ha dudado en compartir con sus seguidores algunos detalles de cómo están siendo estas vacaciones.

Pauline Ducruet posando en un acto. / Gtres

La joven, que se encuentra muy volcada en su carrera como diseñadora, ha sorprendido al mostrar en su perfil oficial varias imágenes en las que se la ve en biquini, pero, además, en las que muestra los encantos de la isla, uno de los mejores destinos para disfrutar del verano. No obstante, por el momento no ha comentado quién la acompañado en este viaje, sino que se ha limitado a publicar instantáneas del lugar en el que se está alojando, de la costa o de ella misma. Sea como fuere, no cabe duda de que la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco está disfrutando al máximo de estas vacaciones.

Pauline Ducruet con su familia en un desfile. / Gtres

No es la primera vez que Pauline Ducruet aprovecha el verano para tomarse un descanso, sobre todo, ahora que está muy centrada en su firma de moda. Es habitual que la joven disfrute de alguna escapada entre amigas, de la que ella misma suele dar detalles en sus redes sociales donde es bastante activa. Por ejemplo, el pasado año se escapó a la costa francesa con un grupo y pudo vérsela tomando el sol en la cubierta de un barco en compañía de su hermana menor, Camille Gottlieb.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pauline Ducruet (@paulinedcrt)



Aunque de vez en cuando participa en algún compromiso oficial, Pauline no tiene un papel institucional en el Principado, ni tampoco ningún título. Eso sí, mantiene una relación muy estrecha con su madre -a la que está especialmente unida, tal como ella misma ha comentado en más de una ocasión-, pero también con sus dos hermanos y su cuñada Marie. De la misma manera, también está en contacto constante con la familia de su padre, Daniel Ducruet, de hecho, el pasado mayo consiguió que sus padres se juntaran de nuevo para celebrar su cumpleaños y, con anterioridad, también varios de los miembros de su familia la han apoyado en su trayectoria profesional como diseñadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pauline Ducruet (@paulinedcrt)

A pesar de las polémicas del pasado, la princesa Estefanía y Daniel Ducruet mantienen una relación cordial, al margen de que sus hijos sean ya mayores. Los dos se han convertido en abuelos recientemente, tras confirmarse el nacimiento de la primera hija de Luis Ducruet y Marie Chevallier, que ha recibido el nombre de Victoria. Luis ha sido el primero de los hijos de la princesa Estefanía de Mónaco en casarse y en tener descendencia, algo que, por lo que parece, no entra, por ahora, en los planes de las otras dos hijas de la hermana del príncipe Alberto.