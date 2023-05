Pauline Ducruet ha querido compartir con sus seguidores su álbum privado de cumpleaños. La hija de la princesa Estefanía de Mónaco y Daniel Ducruet cumplía la pasada semana 29 años y ha aprovechado el fin de semana para celebrarlo en familia. Una fiesta sencilla y muy íntima de la que ella misma no ha dudado en compartir algunas instantáneas a través de su perfil en redes sociales, donde suele ser bastante activa.

La sobrina de Alberto de Mónaco, que está muy volcada en su carrera como diseñadora de moda profesional, ha publicado en los stories de su cuenta una serie de imágenes en las que se la ve feliz y sonriente, disfrutando de una deliciosa tarta con motivo de su aniversario. Una secuencia en la que, más allá de la enorme sonrisa de la joven o de la espectacular pinta del pastel, llama la atención los invitados.

Y es que en primer lugar, Pauline ha compartido una fotografía posando junto a sus padres, Daniel Ducruet y Estefanía de Mónaco que, a pesar de su separación hace ya varios años, mantienen una relación cordial. Ambos no han dudado en acompañar a su hija en su 29 cumpleaños y han posado muy sonrientes junto a ella. Además, es la primera imagen de los dos desde que su hijo Luis Ducruet se convirtiera en padre por primera vez, de una niña que ha recibido el nombre de Victoria.

En las imágenes que ha compartido la propia Pauline Ducruet en su perfil público se puede ver, además de a sus padres, a otros miembros de la familia de Daniel Ducruet. Un detalle que deja claro que la relación entre la princesa Estefanía y su ex pareja es más que cordial. No obstante, no hay rastro de los hermanos de Pauline Ducruet, Luis y Camille Gottlieb. Tampoco se ha visto en esta secuencia al novio de Pauline, Maxime Giaccardi, con el que mantiene una relación desde hace varios años.

A sus 29 años, aunque la joven ya se ha labrado una carrera en el mundo de la moda y está muy volcada en esta faceta, lo cierto es que tanto ella como sus hermanos son un gran apoyo para su madre, la princesa Estefanía, y no dudan en acompañarla a algunos actos de especial importancia para ella. Aunque ninguno de los hijos de la Princesa tiene agenda oficial, no faltan a jornadas tan relevantes como es la celebración del Día Nacional de Mónaco, el Festival Internacional de Circo del Principado -en el que Pauline tiene, además, un papel destacado-, o algunos compromisos relacionados con la Asociación Fight Aids, de la que la hermana del príncipe Alberto de Mónaco es presidenta.