La ‘caída libre’ de Paz Padilla en su año más polémico y decisivo

La vida de Paz Padilla ha dado un giro de 180 grados en estos últimos 365 días. El pasado mes de marzo de 2021, la presentadora de televisión revelaba en Sálvame que había pasado cierto miedo al contagiarse de coronavirus. “Buenas tardes, bienvenidos ¡Ya estoy incorporada! Soy Covid free”, comenzaba diciendo Paz ante las cámaras.

“Ya tengo anticuerpos”, indicó con mucho humor después de la pesadilla que vivió. Sin embargo, la humorista también quiso revelar la otra cara de lo que llegó a sentir mientras padeció la enfermedad que se sigue cobrando la vida de cientos de personas en todo el mundo.

“Empecé bien. Al quinto día empecé con una fiebre de 38,5, pero tampoco era nada preocupante. Pero al décimo no podía llenar las dos prótesis. Me quedaba el aire como a la mitad”, aseguró. Fue entonces, cuando contactó con una amiga médica que la recomendó hacerse una placa para saber el nivel de infección. “Recibí mensajes de Jordi Sánchez, mi compañero de La que se avecina en los que me insistía una y otra vez ‘Paz, por favor. Si te pones mal, no dudes, vete al hospital. No llegues tarde como yo’”, continuó Padilla. Después de una serie de pruebas, los doctores determinaron que se quedara bajo observación médica porque vieron que tenía “los índices de coagulación alterados. Decidieron dejarme ingresada y me llevaron a la planta Covid”, relató la madre de Anna Ferrer.

La humorista llegó a confesar que lo pasó mal por la incertidumbre que aquello le generaba. “Me asusté porque no sabía cómo iba a reaccionar. Había mucha gente joven”, añadió.

Una vez recuperada, retomó sus compromisos profesionales, pero nunca llegó a imaginar el mazazo que recibiría tan solo un mes después. Por aquel entonces, Padilla formaba parte del jurado de Got Talent, espacio presentado por Santi Millán. El programa tomó la determinación de no contar con ella para la séptima temporada que ya estaba en producción. Una decisión que fue de lo más inesperada, tal y como reveló la revista Lecturas.

Una ‘caída libre’ que fue a más, cuesta abajo y sin frenos. Aunque antes del mazazo final, Paz Padilla pudo disfrutar de un éxito profesional justo antes de terminar el año. Junto a Carlos Sobera, la actriz se encargó de despedir el año en Telecinco dando las Campanadas 2021.

Eso que dicen de: «Año nuevo, vida nueva», se quedó en eso porque, aunque tan solo hayan pasado 3 meses desde que comenzó el 2022, Paz Padilla no lo ha empezado con muy bien pie. Prueba de ellos fue su fulminante despido de Sálvame, lo que ha provocado que se haya apartado por completo del holding italiano del que formaba parte.



El origen del despido de Paz Padilla

Paz Padilla realizó un directo a través de las redes sociales junto a Anne Igartiburu y María del Monte. Durante aquella intervención, dijo unas palabras que generaron tal revuelo que la propia Belén Esteban se llegó a pronunciar y manifestar su desacuerdo con su compañera de plató. “Las vacunas no sirven para nada”, llegó a decir la humorista.

Después de esta polémica se vieron las caras en Sálvame. Fue entonces cuando Paz trató de explicarse, dejando claro que su discurso sobre la nueva variante Covid se había sacado de contexto. La presentadora insistió en que no es negacionista y que las “vacunas salvan vidas, ahí están los números”, dijo. La de Paracuellos, comentó que no se creía sus palabras. «No me creo lo que estás diciendo, y como no quiero tener una guerra, prefiero sentarme”, indicó molesta. “Me da igual que no te lo creas. Yo no soy antivacunas. Pero sinceramente, creo que te has pasado. Decir que miento… Si quieres, vamos a un juzgado”, terminó diciendo Paz segundos antes de tomar la decisión de abandonar el espacio.

Poco después, la cadena anunciaba el cese de su contrato. Tras lo sucedido, Paz Padilla realizaba sus primeras declaraciones sobre todo este entramado que le colocó en primera plana mediática. «Si yo he trabajado toda mi vida. Yo soy una trabajadora. Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy open to work», comentó en Tot es mou de TV3.

La vida de Paz Padilla tras alejarse de la televisión

Este varapalo profesional no ha podido con ella, porque ha seguido reinventándose y sigue muy volcada en los proyectos que tiene lejos de la pequeña pantalla. Uno de ellos es su propia firma, No Ni Ná, que tiene sede en Cádiz. Además, cuenta con el apoyo de su hija, Ana Ferrer Padilla, no solo en el terreno personal, sino como socia de la marca que han lanzado al estrellato y que tiene como logo la raspa de un pescado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Paz publicó El humor de vida en abril de 2021. Ejemplar en el que recoge algunas de sus vivencias tras la muerte de su marido, Juan Antonio Vidal, quien falleció a consecuencia de un tumor cerebral el 28 de julio de 2020. Libro que ha sido todo un éxito de ventas y que va ya por su décima edición.

También, es necesario mencionar que el escrito que narra la historia de amor que vivió junto a su marido, ha sido trasladada al teatro con el mismo título. Obra que en estos momentos se encuentra en Barcelona, en el Teatro Apolo, después de haber sido representada durante varios meses en Madrid y llenar el patio de butacas. De cualquiera de las maneras, Paz Padilla ha demostrado que pese a los duros momentos que ha tenido que pasar a lo largo de este último año, saca la fortaleza necesaria para seguir adelante.