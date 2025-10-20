Paloma Lago va a ser abuela: el bonito anuncio de su hijo Javier, pocos meses después de casarse

Fue hace poco más de un año cuando Javier García Obregón y Eugenia Gil Muñoz se dieron el «sí, quiero» en la Iglesia de San Fermín de los Navarros, ubicada en el madrileño barrio de Chamberí. Desde entonces, ambos han preferido vivir su matrimonio desde la más estricta intimidad, alejados del foco mediático y disfrutando de su vida en pareja con discreción. Sin embargo, ahora han decidido dar un paso al frente para compartir, a través de sus redes sociales, una de las noticias más felices de su vida: se encuentran esperando a su primer hijo en común.

«La vida nos ha regalado el milagro más bonito. Muy pronto seremos uno más y no podemos estar más felices», escribían en sus respectivos perfiles de Instagram. Junto a estas palabras, la pareja ha compartido una fotografía en la que aparece la joven mostrando su incipiente tripa de premamá mientras el sobrino de Ana Obregón le abraza por detrás y le da un delicado beso en la cabeza. Una imagen que deja más que claro que están muy entusiasmados con esta dulce espera, la cual, además de consolidar aún más su historia de amor, sin duda marcará un antes y un después en sus vidas.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de enhorabuena por parte de sus seguidores, los cuales han manifestado que están muy contentos con la noticia. «¡Enhorabuena, bonitos! Qué alegría», «Es lo más bonito del mundo», «¡Qué felicidad más grande», «¡Qué fuerte!», «¡Me muero!», «¡Notición!», «¡Qué ganitas de conocerle!», escribían algunos de los internautas.

Por ahora, se desconoce si el bebé que esperan Javier y Eugenia es niño o niña, así como tampoco ha trascendido el momento de gestación en el que se encuentran. No obstante, sea como fuere, el nuevo miembro de la familia que está a punto de llegar se convertirá en el primer nieto de Paloma Lago. La presentadora siempre ha confesado que mantiene una estrecha relación con su hijo, por lo que, aunque todavía no se ha pronunciado sobre su nuevo rol como abuela, todo apunta a que estará muy feliz con la noticia. Y más si se tiene en cuenta que acaba de vivir unos meses muy complicados.

Recientemente, Paloma Lago hizo pública su denuncia por un presunto delito de agresión sexual a Alfonso Villares, ex consejero de Galicia. Según lo trascendido, los supuestos hechos ocurrieron el pasado 27 de diciembre de 2024, fecha en la que la modelo asegura en el informe policial que fue víctima de sumisión química por parte del mencionado. Una acusación de la que el mencionado se ha declarado completamente inocente. Ahora, tras unos meses especialmente duros, marcados por la presión mediática y el proceso judicial señalado, Paloma Lago vive un momento mucho más tranquilo y feliz. Y es que se está preparando para recibir a su primer nieto. Una noticia que, sin duda, ha supuesto un soplo de aire fresco para toda la familia.