Paloma Lago rompe su retiro mediático cuatro meses después de su denuncia a Villares

Paloma Lago ha regresado al foco mediático tras varios meses de ausencia, marcados por su denuncia por presunta agresión sexual contra Alfonso Villares, ex consejero de la Xunta de Galicia. Su reaparición pública tuvo lugar este jueves como maestra de ceremonias de la IV edición de los GreenWalk Awards, una cita que busca impulsar la creatividad de jóvenes diseñadores comprometidos con la moda sostenible. El evento se celebró en el Centro Comercial Xperience Sant Boi de Barcelona y reunió a un importante número de profesionales de la moda y la comunicación, convirtiéndose en la plataforma ideal para que Lago retomara su actividad profesional sin dejar de proteger su vida privada.

El papel de Lago en la gala fue fundamental: como maestra de ceremonias, presentó el desfile de los once estudiantes aspirantes al premio, quienes contaban con formación en la prestigiosa escuela londinense Central Saint Martins. Entre los miembros del jurado se encontraban destacados nombres de la industria como Gabriel Nogueiras, de Rubearth, el artista multidisciplinar Eduardo Jairycovich y el diseñador español Alejandro Palomo, de Palomo Spain. La presentadora coordinó con ellos la entrega de premios y guió a los asistentes a través de cada presentación, aportando la experiencia que la ha caracterizado en años de trayectoria profesional.

Para esta ocasión, Paloma Lago eligió un estilismo elegante y moderno, acorde con la relevancia del evento y con la tendencia de la temporada. Optó por un vestido midi marrón chocolate de Carla Ruiz Costura, con manga larga, escote asimétrico y una apertura lateral en la falda, que complementó con joyería maxi en tono dorado de la tienda de su amiga Nuria Espasandín y un clutch de Lola Casademunt. La combinación de sobriedad y sofisticación le permitió destacar sin restar protagonismo a los jóvenes diseñadores que desfilaban sobre la pasarela, mostrando una vez más su impecable sentido del estilo y su presencia escénica.

La organización de los GreenWalk Awards destacó la relevancia de contar con Lago como anfitriona. «Modelo y embajadora de estilo, Paloma ha brillado en programas de Tele 5, Antena 3, TVE y radios como Cope y Onda Cero. Además, ha sido imagen de campañas de L’Oréal Paris, Patek Philippe, Saloni y muchas más. Su pasión por la moda y su experiencia en grandes eventos hacen de Paloma la compañera perfecta para vivir la moda sostenible en directo», señalaron desde NHood, entidad organizadora del certamen.

Durante la gala, Paloma Lago demostró su profesionalidad y su capacidad para manejar la atención mediática con discreción. Aunque se encuentra en pleno proceso judicial y aún afectada por el revuelo mediático de su denuncia, mantuvo la compostura y la distancia frente a la prensa, priorizando su labor en el escenario y evitando entrar en polémicas.

Cronología del caso Paloma Lago

Fue el pasado mes de junio cuando Paloma presentó una denuncia por presunta agresión sexual contra Alfonso Villares, ex consejero de Galicia, un personaje con peso político que hasta hacía poco ocupaba un alto cargo en la Xunta. La denuncia, que se remonta a hechos ocurridos en 2024, desencadenó una investigación judicial que todavía sigue abierta y ha puesto de relieve no solo las circunstancias de la denuncia, sino también el entramado familiar y personal que rodea a Paloma.