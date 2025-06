Paloma Lago rompe su hermetismo y reaparece en una playa de Galicia tras el escándalo sexual

Paloma Lago ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas y su nombre ha copado titulares y rellenado horas de televisión. Una exposición motivada por la denuncia por presunta agresión sexual que interpuso al consejero del Mar de la Junta de Galicia, Alfonso Villares. Después de que este escándalo saltara a la luz pública, la modelo ha huido del foco mediático y se ha refugiado en su tierra natal, Galicia. Tras 25 días de silencio, Paloma ha reaparecido en las redes sociales. Lo ha hecho mediante su perfil público con una instantánea en un lugar paradisiaco que, tal y como ella confirma, se trata de la playa de Esmelle, situada cerca del cabo Prior en Ferrol, La Coruña.

En la fotografía se la puede ver a ella, posando con la parte superior de un bikini de estampado denim y un pantalón de lino con bordados verdes y rojos que conforman motivos florales. Para la jornada playera, la presentadora de la pequeña pantalla ha utilizado un sombrero de color azul para protegerse de los rayos del sol. También ha guardado sus objetos personales en un bolso rosa confeccionado con tela brillante y de tipo bombonera, rematado en la parte inferior con unos flecos.

Paloma Lago en la playa en Galicia. (Foto: Instagram)

La imagen la ha colgado acompañada de una canción que hace referencia al paraíso de los surferos. Un guiño al enclave en el que se encuentra, ya que se trata de una de las playas ferrolanas conocida por su arena fina y blanca, su agua cristalina y las fuertes olas, perfectas para practicar surf. Además, este fin de semana se ha celebrado en este paraje un campeonato de esta disciplina promovido por una famosa cadena de supermercados gallega. Una cita que Lago no ha querido perderse.

Paloma Lago en la playa en Galicia. (Foto: Instagram)

El escándalo que sacudió la política gallega

El pasado 4 de junio, hace escasas 4 semanas, se hizo público que Paloma Lago había registrado una demanda por presuntos abusos sexuales contra Alfonso Villares. Un paso adelante de la ex cuñada de Ana Obregón que se llevó a cabo, tal y como ha trascendido a los medios, en diciembre del año anterior.

Un movimiento por parte de la modelo que propició que el ya ex consejero del Mar de la Junta de Galicia presentara la dimisión de todos sus cargos públicos con el único fin de centrarse en su defensa. Lo hizo a través de una rueda de prensa de carácter urgente que convocó el día posterior a recibir la notificación en la que se le informaba de su presencia en el caso en calidad de investigado.

Paloma Lago y Alfonso Villares. (Foto: Gtres y RRSS)

Durante el anuncio, además de comunicar su decisión, se mostró firme y sostuvo su absoluta inocencia de los hechos que se le atribuyen. Con este hecho, el ya ex político renunció a su condición de aforado para presentarse como un ciudadano más en sede judicial. A lo largo de su intervención, quiso dejar claro que esto es un suceso que atañe, única y exclusivamente, a su esfera estrictamente personal y que no va a hacer declaraciones a los medios para no interferir en el trabajo de los profesionales que se encargan de la investigación.