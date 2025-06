Giro de 180º en el caso de Paloma Lago: la llamada alerta de Villares que podría cambiarlo todo

La denuncia de Paloma Lago a Alfonso Villares, ex consejero de Galicia, por un presunto delito de agresión sexual, continúa dando mucho de qué hablar. Según lo trascendido, los supuestos hechos ocurrieron el pasado 27 de diciembre de 2024, fecha en la que la modelo asegura en el informe policial que fue víctima de sumisión química por parte del mencionado. Sin embargo, los resultados del informe toxicológico señalan que no se encontraron rastros de ninguna sustancia que respalde la hipótesis de sumisión química. Pero esto no es todo, y es que en las últimas horas, un espacio televisivo de Telecinco ha podido conocer en exclusiva que Paloma no se encontraba sola cuando se despertó desorientada, y que fue el propio Villares quien alertó a la hermana de esta de la situación.

Tal y como han informado fuentes cercanas al programa presentado por Ana Rosa Quintana, «el día que vino la policía y que vino la ambulancia, Villares seguía en la casa». Después de que el ex político llamara a la hermana de Paloma, el primero en llegar fue su sobrino, el cual se encuentra a su tía mareada y desnuda. Minutos después lo hace la hermana de Paloma, quien al ver el estado en el que se encontraba la presentadora, le pide a su hijo que llame al 112. Durante todo este tiempo, Villares está con ellos, en la misma casa. Pero justo antes de que llegue la ambulancia, se fue. ¿El motivo? Tenía un evento profesional al que acudir.

Fuente del caso de Paloma Lago y Alfonso Villares en ‘El programa de Ana Rosa’. (Foto: Mediaset)

Lago no quiso acudir al hospital en ambulancia y acudió ella misma por su propio pie. Lo hizo acompaña por un familiar y una vez allí, se realizó un análisis toxicológico que dio negativo tras no detectar ninguna sustancia tóxica en su organismo. En ese momento, Paloma no hizo referencia a ninguna agresión sexual, pero fueron cuatro días después cuando interpuso la denuncia a Villares, explicando que era veterinario y que tenía acceso a ciertas sustancias. Por ahora, el juez no ha aplicado ninguna medida cautelar al investigado, el cual se encuentra en espera de ser llamado para ir a juicio.

Primera aparición pública de Paloma Lago y Alfonso Villares

La fecha en la que supuestamente ocurrió el presunto delito sexual sucedió cinco meses después de que Paloma Lago y Alfonso Villares fueran vistos juntos por primera vez en público. Fue en julio de 2024, durante la procesión de la Virgen del Carmen de Ferrol, donde ambos disfrutaron de esta procesión marítima mostrando su buena sintonía y haciéndose incluso selfies juntos.

Paloma Lago y Alfonso Villares en la procesión de la Virgen del Carmen de Ferrol. (Foto: Atresmedia)

Días después, volvieron a repetir el encuentro en un certamen hípico de la zona en el que el político era el encargado de dar el pistoletazo de salida.