El nombre de Paloma Lago, ex modelo y presentadora gallega, ha vuelto a ocupar titulares en las últimas semanas, pero no por su trayectoria profesional, sino por un caso que sacude su vida personal y que ha conmocionado a la sociedad. Paloma ha presentado una denuncia por presunta agresión sexual contra Alfonso Villares, ex consejero de Galicia, un personaje con peso político que hasta hace poco ocupaba un alto cargo en la Xunta. La denuncia, que se remonta a hechos ocurridos en 2024, ha desencadenado una investigación judicial que todavía sigue abierta y ha puesto de relieve no solo las circunstancias de la denuncia, sino también el entramado familiar y personal que rodea a Paloma.

En el centro de esta historia está, por supuesto, la propia Paloma Lago, mujer conocida por su carrera en televisión y por su carácter fuerte y discreto. Tras años de exposición pública, esta situación ha supuesto un duro golpe en su vida, que ha decidido enfrentar de manera pública y legal. En medio de esta tormenta, la figura de su madre, Chus Gómez Deaño, ha sido crucial. Chus, que atraviesa un delicado estado de salud, ha sido uno de los grandes apoyos emocionales de Paloma, quien no ha dudado en mostrar en varias ocasiones su preocupación por el bienestar de su progenitora. La relación entre madre e hija ha quedado patente como un pilar fundamental en estos momentos tan complejos. «La única preocupación de Paloma es su madre», aseguran fuentes cercanas a la natural de Ferrol.

Paloma Lago y Javier García-Obregón en Ibiza. (Foto: Gtres)

En el plano familiar más directo, destaca también la relación de Paloma con Javier García-Obregón, con quien mantuvo una relación sentimental prolongada y con quien tiene un hijo en común. Javier se ha pronunciado sobre la polémica que ha salpicado directamente a la madre de su hijo. Aunque ha preferido no entrar en detalles, el sobrino de Ana Obregón ha dejado claro que su ex mujer cuenta «siempre» con su apoyo, especialmente en este momento tan complicado que está atravesando: «Absolutamente, apoyo total», ha enfatizado. Además, ha confesado estar «preocupado» por la situación, aunque asegura que ella se encuentra «perfectamente» y espera que la Justicia finalmente le dé la razón.

La conexión familiar de Javier con su hermana Ana Obregón, conocida por su papel en Ana y los siete y su amplia trayectoria mediática, ha generado un interés especial en el caso. Aunque Ana no ha intervenido directamente en el proceso judicial, se ha mostrado públicamente cercana y solidaria con Paloma Lago, su ex cuñada, respaldándola en este difícil momento. Esta posición ha hecho que su nombre cobre relevancia en las conversaciones públicas, añadiendo una dimensión mediática adicional al caso. «A mí lo que me preocupa, porque son parte de mi familia, es cómo se encuentran. Paloma está con la tranquilidad de saber que ha hecho lo correcto», ha expresado Ana.

El sobrino de Paloma Lago en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Pero al margen de lo anterior, uno de los elementos que más ha llamado la atención es la figura del sobrino de Paloma, hijo de su hermano Federico Pérez-Lago. Este joven ha jugado un papel clave al convertirse en testigo de los hechos denunciados contra Alfonso Villares. Según declaraciones recogidas por varios medios, él habría presenciado situaciones que forman parte de la denuncia y ha decidido colaborar con la justicia. «Yo estaba ahí ese día y por eso me han citado como testigo y tengo que ir a declarar al juzgado. Yo lo vi a él, pero no escuché nada. Soy testigo circunstancial. Presencié algo, pero no quiero decir el qué. Quiero dejarlo en manos de los abogados, el Fiscal, el juez… Ya se sabrá, no quiero meterme en líos… Paloma quiere que sea discreto», ha explicado el sobrino de Lago al reportero Alejandro Rodríguez, en TardeAR.

En el entorno cercano a Paloma, también es destacable la presencia de Nuria Espasandín, amiga íntima y confidente, que ha acompañado a la ex modelo y le ha brindado apoyo emocional constante.

Paloma Lago en la MBFWMadrid. (Foto: Gtres)

La versión de Alfonso Villares

Alfonso Villares ha negado de manera categórica todas las acusaciones que se le imputan, reafirmando en todo momento su inocencia. Tanto él como su equipo legal insisten en la presunción de inocencia. En sus declaraciones públicas, Villares ha manifestado su voluntad de colaborar con la investigación, asegurando que está convencido de que la verdad saldrá a la luz a lo largo del proceso judicial. El pasado miércoles 4 de junio, cabe recordar, Alfonso Villares presentó su dimisión como consejero. En su comunicado de dimisión, Villares ha alegado que lo hacía «por responsabilidad institucional y personal», con el objetivo de renunciar a su condición de aforado y defenderse como «un ciudadano más», subrayando su «absoluta inocencia» y pidiendo respeto para él y su familia. «Confío en que el proceso se resuelva lo más rápido posible y que pueda reincorporarme a mi vida política cuanto antes», dijo.