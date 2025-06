Paloma Lago vuelve a estar en el foco mediático tras presentar una denuncia por una presunta agresión sexual contra Alfonso Villares, ex consejero de Mar de la Xunta de Galicia, que ha renunciado de su cargo como político en esta comunidad autónoma. Según ha trascendido a los medios, a ello se le suma que la ex cuñada de Ana Obregón también ha contado que ha sido víctima de una estafa de más de 200.000 euros y de un intento de asesinato por parte de un hombre que se hizo pasar por un príncipe de Arabia Saudí.

Desde hace varios años que la empresaria gallega, que vive entre su lugar de origen y Madrid, ha encontrado su refugio en San Juan de Covas, en la provincia de Lugo, donde seguramente esté pasando toda esta tormenta mediática arropada por su hijo, Javier Obregón, que hace un año se casó con Eugenia Gil Muñoz.

Así es el refugio de Paloma Lago en Galicia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paloma Lago (@_palomalago)

En Covas, Paloma Lago ha encontrado un lugar donde desconectar cuando no está por trabajo en la capital española. En esta casa, la ex cuñada de Ana Obregón ha compartido grandes momentos de su vida en portadas de revista, como fue el anuncio del compromiso de su único hijo. La socialité abrió las puertas de su casa en un amplio reportaje con ¡Hola! donde posó junto a su hijo y su nuera, que anunciaron sus planes de boda. En sus páginas, la empresaria gallega enseñó algunas estancias de su casa, como la zona del exterior o los salones.

A través de redes sociales, también es habitual ver a la ex de Javier García Obregón en esta casa, de la que no tiene problemas a la hora de compartir fotos de sus habitaciones más privadas, como su dormitorio o la cocina. Además, también ha publicado su amplio jardín, donde pasa horas y horas durante sus vacaciones si el tiempo de esta comunidad autónoma lo permite.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paloma Lago (@_palomalago)

¿Qué ha pasado entre Alfonso Villares y Paloma Lago?

El pasado miércoles 4 de junio trascendió a los medios que Alfonso Villares había presentado su dimisión tras verse implicado en una investigación por una presunta agresión sexual a Paloma Lago. Una noticia que ha salido a la luz este mes de junio del 2025, aunque la denuncia fue interpuesta hace varios meses en el juzgado de Ferrol.

Tras este escándalo, el político ha decidido dimitir de este cargo «por responsabilidad institucional y personal», aunque confiando «en su inocencia». «Confío en que el proceso se resuelva lo más rápido posible y que pueda reincorporarme a mi vida política cuanto antes», dijo sin saber entonces que la identidad de la denunciante era Paloma Lago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paloma Lago (@_palomalago)

No es la primera vez que Paloma Lago hace frente a un escándalo en su larga trayectoria frente a los medios, que comenzó en los años 90 tras presentar programas en Telecinco y TVE. Hace solo unos años, la ex cuñada de Obregón confesó en una entrevista en La Voz de Galicia que un hombre intentó acabar con su vida, aunque con suerte logró escapar.