Ana Obregón, censurada en directo al hablar del lío amoroso entre Mar Flores, Fernández Tapias y Lequio

En una reciente entrevista, Mar Flores ha confesado que siempre ha lidiado con que «las mujeres quieran matarla porque se creen que se quiere liar con sus maridos». Unas declaraciones que, como no podía ser de otra manera, no han tardado en dar la vuelta a la red. De hecho, ha sido uno de los temas centrales de la última mesa de debate del programa Y Ahora Sonsoles, donde Ana Obregón se ha pronunciado al respecto después de que sus compañeros recordaran que, en un pasado, habían estado con el mismo hombre: Alessandro Lequio.

Ana Obregón hizo hincapié en que cuando salieron las primeras imágenes del conde Lequio con Mar Flores en Interviú, ella no estaba con el italiano. «A mí no me quitó a Alessandro porque cuando salieron aquellas imágenes de ellos, hacía mucho tiempo que yo no estaba con el padre de mi hijo. Mar estaba con Fernando Fernández Tapias, que yo le adoraba. Era como un tío mío porque era muy amigo de mis padres, que en paz descansen. Pero pasó un lío…», comenzaba a decir.

Ana Obregón y Teresa Bueyes en ‘Y ahora Sonsole’. (Foto: Atresmedia)

En ese momento, Teresa Bueyes, abogada de la bióloga y también colaboradora del espacio televisivo mencionado, pedía a Ana que se abstuviera y no hablara más del tema, algo que generó una tensa situación. Sonsoles Ónega, sin entender nada, quiso preguntar lo que ocurría y la letrada no dudaba en dar las explicaciones que consideraba en riguroso directo. «No puede hablar de todo eso porque reaviva lo que pasó, el enfado de Cayetano con Mar y de todo eso que no se puede hablar», señalaba. La protagonista de Ana y los 7 se mostraba de nuevo en contra de esta imposición y se defendía asegurando que Cayetano no tiene nada que ver con ella.

Interrumpen «Y AHORA SONSOLES» cuando empieza a hablar del tema de Mar Flores-Lequio pic.twitter.com/hOAnvvlzpp — TVMASPI (@sebas_maspons) June 3, 2025

Tras esto, la presentadora volvía a preguntar a Bueyes qué era lo que podía contar Ana en presencia de su abogada, «porque al final iba a tener que cortar la emisión del programa», y esta contestaba sin tapujos. «De lo que está hablando, ya sabe ella, que es muy lista, lo que tiene y puede contar […] Que hable del presente», sentenciaba. «A ver, Miguel Lago me ha preguntado si Mar me robó a Alessandro, y la contestación es que no. Porque Alessandro y yo ya lo habíamos dejado hacer muchísimo tiempo. Alessandro salía con Mar, y Mar salía con Fernando. Entonces estaban todos juntos a la vez. Que se lo pasen bien, qué quieres que te diga […] A mí nunca me han dicho roba maridos […] Mar yo creo que tampoco ha robado a nadie […] Yo a Mar no la conozco mucho, pero le tengo cariño», concluía Ana.