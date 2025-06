Mar Flores ha roto su silencio. Tras copar numerosos titulares en los años 90, hace más de dos décadas que la modelo optó por no hablar más sobre su vida privada, hasta ahora. La socialité ha concedido una reveladora entrevista en la que ha contado el verdadero motivo por el que decidió alejarse del foco público y, además, ha destapado que el verdadero padre de su primogénito, Carlo Costanzia, fue realmente Javier Merino, el progenitor del resto de sus vástagos.

El motivo por el que Mar decidió alejarse del foco

En los años 90, Mar Flores copó numerosas portadas más allá de su faceta de modelo. Los escándalos han marcado su vida en muchas ocasiones y, a día de hoy, sin quererlo, también es noticia tras convertirse en abuela por primera vez el pasado mes de diciembre y, además, ser consuegra de Terelu Campos.

Hace más de veinte años, Mar tomó una decisión: no hablar más de su vida privada. «Había dos opciones, o seguir alimentando el monstruo, ganar mucho dinero o alimentar una inestabilidad que estaba haciendo mucho daño a mi familia. La decisión fue tomada para salvaguardar mi vida. Esto crea una coraza y yo lo hice para proteger a mi familia. Fue callarme para evitar el sufrimiento de mis padres. Cuando uno calla se pueden escuchar cosas, pero ya no depende de ti lo que digan los demás», le ha confesado a Nagore Robles en La casa de mi vecina.

Mar Flores junto a Carlo Costanzia, padre de su primer hijo. (FOTO: GTRES)

Fue en una «reunión familiar» cuando la modelo decidió optar por el silencio y hablar sobre de su faceta como maniquí ya que consideró que la «admiración» que sus padres tenían por ella «se tambaleó»: «Creo que ese fue el momento en el que elegí el silencio para elegir a mi familia. Yo intenté contar mi verdad, pero no vendía. No fue callarme, fue retirarme del panorama, para que no hubiera imágenes ni nada que decir y eso cuesta».

Antes de tomar esa decisión que le causó tanto sufrimiento, inevitablemente su fama le salpicó a su hijo Carlo. «Mi hijo mayor ha sufrido una cosa que no han sufrido los otros porque no había ley de protección al menor. Le preguntaban sobre qué opinaba del novio de su madre», le ha confesado a Robles.

Los dos hombres de su vida

En esta charla con la colaboradora televisiva, Flores ha hecho referencia a su primer gran amor, Carlo Costanzia di Costigliole, el padre de su primogénito. «A veces encuentras a la persona que empatiza contigo. Él no era la persona ni el momento. Yo, entonces, necesitaba apoyarme tanto en alguien que me apoyé y no era la persona correcta. Era el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido, porque fui madre».

Mar Flores y Javier Merino, con el que se casó. (FOTO: GTRES)

Ha sido entonces cuando la modelo le ha mandado un zasca al italiano ya que ha contado que la persona que ejerció realmente como padre de Carlo no fue su padre biológico, si no Javier Merino, con el que pasó por el altar y con el que tuvo a sus cuatro hijos pequeños: «Le admiro, no se si él me admira a mí, yo creo que él está impactado con haberme conocido. Me ha seguido cuidando. Es uno de los mejores regalos de la vida. Fue padre de mi hijo mayor, cuando le conocí, Carlo tenía tres años y no tenia una referencia paterna interesante».