A sus 49 años, Borja Sémper se encuentra atravesando un complicado momento personal. El pasado mes de julio anunció que padecía cáncer y que, con motivo del tratamiento exigente al que se iba a someter, «su físico cambiaría y su presencia pública se vería alterada». Desde entonces, el político se ha centrado en su recuperación, un proceso en el que está contando con el férreo apoyo de su pareja, Bárbara Goenaga. De hecho, recientemente, le ha dedicado un emotivo mensaje en su perfil oficial de Instagram con el que ha dejado más que claro que está completamente enamorada de él.

«Vengo a decir a que aunque él se vea raro, sigue siendo el chico más guapo del planeta, y el más alegre y mejor (no daba un duro y ya queda poco)», comenzaba a escribir, añadiendo que «lo quería con toda su alma».

Bárbara continuaba asegurando que estaba muy orgullosa de los hijos que tenía (dos de ellos nacidos fruto de su relación con Borja), señalando que «son más majos que las pesetas y que cada día está más enamorada de ellos». Además, la pareja del vicesecretario de Cultura del Partido Popular también compartía con sus seguidores algunas fotografías de este último verano durante una escapada a Sigüenza, un municipio de Guadalajara del que quedaron prendidos, tal y como reflejan sus palabras. «En los pocos días que nos ha dejado este verano, hemos conocido mejor Guadalajara, y es preciosa. Y salvaje. Con iglesias románicas en cada esquina, paisajes de Juego de tronos y corzos por todas partes. Es mágica», concluía.

El refugio de Borja Sémper en su tratamiento contra el cáncer

Más allá de que Bárbara Goenaga ha desvelado que Sémper ha tenido tiempo para viajar y seguir descubriendo lugares especiales durante su tratamiento, lo cierto es que el propio político también ha compartido con sus seguidores que la lectura se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos en estos complicados momentos. «He aprovechado estas semanas para saldar alguna deuda pendiente. Aunque aún quedan varias. Libros que quedaron a medias en la mesilla, otros que quedaron en la balda de lo empiezo mañana. Otros que quedaron relegados por otros que llegaron más tarde…», escribía justo antes de recomendar algunos de los títulos que más le habían gustado.

La última aparición pública de Borja Sémper

La última vez que Borja Sémper apareció delante de los medios fue el pasado 2 de septiembre, cuando acudió a una reunión del comité de dirección del PP, celebrada en el municipio madrileño de Aranjuez.

Un comienzo de curso especial.

Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los veía todos los lunes…. Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario. Gracias por tanto, jefe @NunezFeijoo pic.twitter.com/URvSa76rov — Borja Sémper (@bsemper) September 2, 2025

Allí, el político fue fotografiado con una gorra de béisbol de un equipo de Kansas, Estados Unidos. Un accesorio que dejó entrever que el tratamiento que está recibiendo (el cual aún es desconocido) ya ha provocado los primeros cambios en su imagen.