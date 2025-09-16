María Adánez se ha convertido en protagonista de la crónica social tras sus emotivas palabras sobre la Reina Letizia. El motivo no es otro que su reaparición este 15 de septiembre en el evento organizado por YO DONA en el Museo del Traje de Madrid con motivo del 20º aniversario de la revista, donde no dudó en compartir cómo vivió su reciente encuentro con la monarca en la III edición del Congreso Internacional sobre la Trata de Seres Humanos. Adánez y Letizia protagonizaron un momento tan cercano como inesperado, cuando la Reina se saltó el protocolo para saludarla con dos besos, gesto que no pasó desapercibido y que ha dado mucho de qué hablar.

Preguntada por las cámaras de Gtres, la intérprete confesó ante los medios lo que piensa de la Reina Letizia en las distancias cortas. Y lo cierto es que sus palabras no pudieron ser más claras: «Es un gran icono de elegancia y de moda. Es una mujer increíble, bellísima, brillante, inteligente y muy profesional. Estoy muy orgullosa de que sea nuestra Reina». Una declaración de admiración sincera que rápidamente que refleja la buena sintonía entre ambas.

María Adánez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

María Adañez participó en el Congreso Internacional sobre la Trata de Seres Humanos, que tuvo lugar en el CaixaForum de Madrid, como embajadora del Área de la Mujer de la asociación Nuevo Hogar Betania, que buscaba visibilizar la relación entre prostitución, pornografía y trata, además de poner el foco en la atención a las víctimas. Fue precisamente en este entorno donde la Reina Letizia volvió a demostrar su sensibilidad hacia las causas sociales, implicándose en el debate y mostrando, una vez más, su apoyo a la labor de asociaciones como Betania.

En el mismo acto, cabe destacar, la Reina Letizia protagonizó también un emotivo reencuentro con la monja adoratriz Milagros García, a quien conoció el pasado mes de marzo en un viaje de cooperación a Cabo Verde. Ambas compartieron entonces experiencias muy intensas vinculadas a la ayuda a mujeres víctimas de explotación sexual, lo que generó un vínculo de gran cercanía. Al verla entre los asistentes al congreso, la Reina no dudó en fundirse con ella en un afectuoso abrazo que evidenció el cariño y la complicidad entre ambas. García, directora del programa Kredita na bo de las Adoratrices en Cabo Verde, volvió a conversar con Letizia en esta jornada, demostrando la importancia que la monarca concede a quienes trabajan directamente en la protección de las mujeres más vulnerables.