Meghan Markle brilla sin el Príncipe Harry con un vestido propio de una estrella de cine

La llegada de Meghan Markle ha deslumbrado en Los Ángeles. La duquesa de Sussex continúa con su vida en América ajena a los periplos judiciales a los que se enfrenta su marido Harry en Reino Unido. Así se ha mostrado desde que ambos tomaran la decisión de poner tierra de por medio y romper definitivamente con la familia real británica. Por eso, no falta a los cumpleaños de grandes personalidades y tampoco a fiestas en las que se requiere su presencia. Unos escenarios que utiliza para poner en valor su buen gusto estilístico y para revalidar su figura al otro lado del charco.

En esta ocasión, Meghan ha acudido a una gala benéfica celebrada en Los Ángeles en solitario, sin la compañía de su marido y padre de sus hijos. No obstante, no estar arropada por el príncipe Harry no ha sido un impedimento para que Markle haya brillado y acaparado el foco mediático.

Meghan Markle en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

El vestido de Meghan Markle

Para acudir a esta cita, se ha enfundado en un vestido al más puro estilo Old Hollywood confeccionado en delicado raso color hueso. Con un patrón depurado, la prenda contaba con estratégicos cortes que resaltaban el busto de la actriz. De escote corazón, que enmarcaba sus hombros y ponía atención sobre sus clavículas, estaba perfectamente ribeteado con un filo negro en la parte superior.

Meghan Markle en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

El corte recto y ligeramente entallado caía hasta los pies, donde llevaba unas exclusivas sandalias de tiras negras que son todo un fondo de armario. A lo descrito ha añadido una gran capa de terciopelo de seda que arrastraba a su paso y llevó caída para dejar al descubierto su espalda y la parte alta del tórax. Un diseño firmado por Harbison Studio que completó con unos imponentes pendientes compuestos por dos piedras de azabache. Una de ellas, la de menor tamaño, estaba pegada al lóbulo de la oreja, mientras que la otra colgaba y estaba abrazada por una ristra de llamativos diamantes. Respecto al maquillaje, Meghan ha optado por la tendencia make-up no make-up, que busca un rostro natural potenciado con pocos productos, y se ha recogido el pelo con un moño de altura media perfectamente peinado.

Meghan Markle en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Otros asistentes a la gala

Al igual que Meghan Markle, otros rostros conocidos también han posado en el photocall del evento. Entre todos, ha destacado la presencia de las modelos Winnie Harlow y Denise Vasi, las cuales han optado por diseños muy diferentes. La primera de ellas ha llevado una apuesta arriesgada compuesta por un corsé blanco con terminación en pico que se prolongaba hasta las rodillas. En los espacios de las caderas, integraba varias piezas de tul de plumeti negro que aportaban volumen. Por su parte, la segunda mencionada se ha decantado por un vestido rojo que simulaba la piel de un reptil, de palabra de honor y que le sentaba como un guante.

Denise Vasi en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Winnie Harlow en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

La diseñadora de moda, empresaria y filántropa estadounidense Tina Knowles también ha optado por el mismo tipo de escote con una apuesta negra con una línea frontal de botones de lo más variopintos, rematada con unos guantes largos al tono.

Tina Knowles en Los Ángeles. (Foto: Gtres)