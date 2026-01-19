Meghan Markle contrata a la agencia que le llevó su carrera como actriz

El vídeo publicado por Meghan Markle en la que destapa una escena de lo más romántica con el príncipe Harry no es casual. La actriz se sumaba al trend que ha inundado las redes sociales en los últimos días. «When 2026 feels just like 2016….you had to be there (Cuando el 2026 se siente igual que el 2016… tenías que estar allí)», escribía la duquesa de Sussex en una secuencia en blanco y negro bailando con su marido. Sin embargo, esta publicación es el resultado de una estrategia de comunicación muy medida por parte del nuevo bufete -que no desconocido para la protagonista de Suits- que ahora se hace cargo de su imagen.

Meghan Markle pide ayuda para mejorar su reputación

La duquesa exiliada a California, en medio de una crisis institucional en la corona británica motivada por la polémica amistad entre Andrés Mountbatten-Windsor y el pedófilo fallecido Jeffrey Epstein, ha decidido poner su imagen en manos de profesionales.

El príncipe Harry y Meghan Markle. (Foto: Gtres)

Tras su boda real con el hermano del futuro rey de Inglaterra, Markle tuvo que renunciar a su pasado y enfrentarse a un presente y a un futuro muy distinto al que acostumbraba. Sin embargo, en su llegada a Reino Unido mantuvo a la agencia que le representó durante su etapa como actriz. Aunque durante un tiempo prescindió de sus servicios y tras la enésima crisis de personal en Montecito, la mujer del príncipe Harry ha recurrido a Sunshine Sachs Morgan & Lylis (SSML), que a partir de ahora llevará su reputación, tal y como ha adelantado The Telegraph: «SSML -que se fundó en 1991- ha estado trabajando en proyectos intermitentes con el duque y la duquesa desde 2017. Sunshine trabaja actualmente con su equipo interno en As Ever y con la pareja en iniciativas específicas en Estados Unidos».

Tras la dimisión in extemis de Meredith Maines -su undécima jefa de prensa en tan solo cinco años-, los duques de Sussex no solo han vuelto a confiar en SSML -que tiene clientes de la talla de Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Barbra Streinsand, Natalie Portman, Justin Timberlake o Ben Afflek-. El matrimonio habría depositado su confianza en Keleigh Thomas Mirgana, socia de la empresa e íntima amiga de la cuñada de Kate Middleton. Tal es el vínculo entre ellas que incluso Morgan fue invitada a la boda de los duques de Sussex. Y no solo eso. También fue la encargada de la transformación de la actriz en aristócrata y de duquesa a transicionar de nuevo en una ciudadana americana normal y corriente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Aunque en su regreso a Estados Unidos tanto Meghan como Harry prefirieron formar su propio equipo de comunicación, ahora han vuelto a confiar en la mujer que se encargó de la imagen de la actriz en los momentos más convulsos de su vida. Una decisión que se ha reflejado en sus últimas historias destacadas de Instagram, donde la duquesa de Sussex ha vuelto a publicar historias temporales en las que muestra su lado más humano y sobre su faceta como madre.