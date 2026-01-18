El príncipe Harry llega a Reino Unido “confiado y preparado” para su juicio contra la prensa

El príncipe Harry ya ha llegado al Reino Unido para enfrentarse al juicio que significa el principio del fin de la batalla legal que mantiene con la prensa y más concretamente contra el grupo Associated Newspapers, propietario de cabeceras como Daily Mail o The Sun.

El hijo de Carlos III y Diana de Gales acusa a ciertas cabeceras de difundir informaciones falsas sobre su persona y su entorno. Pero no solo eso, sino que se atreve a afirmar que esas noticias han sido conseguidas de manera ilícita gracias a la instalación de diferentes dispositivos de escucha en coches y hogares, el robo de documentos privados, a través de teléfonos pinchados e incluso haciendo tratos con la policía a cambio de datos sensibles de los afectados. Esta guerra no la enfrenta solo; en el bando de los demandantes, además de Harry, se encuentran numerosos rostros conocidos como el pianista Elton John, la actriz Elizabeth Hurley o la baronesa Lady Lawrence, entre otros.

El príncipe Harry en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El juicio de Harry contra la prensa

Está previsto que todo lo relacionado con este desagradable periplo dé comienzo el lunes 19 de enero y que se alargue hasta las 9 semanas. Sin embargo, y tal y como refleja el medio Telegraph, el nieto de Isabel II permanecerá en el país hasta el viernes, puesto que su intervención se espera para el jueves día 22. A pesar de que su estancia durará unos 5 días, no se prevén encuentros familiares ni con su progenitor, que se encuentra en Escocia, ni con su hermano, con los que mantiene una nula relación.

El príncipe Harry en un acto. (Foto: Gtres)

Se trata de un proceso que Harry ha hecho en contra de la voluntad de la Corona, que le sugirió en su momento, tal y como trascendió, que no se inmiscuyera en estos temas tan peliagudos para no poner a la institución en una situación complicada. Contra las recomendaciones, Harry se ha envalentonado y ha alegado que un total de al menos 14 artículos vulneran sus derechos y los de su núcleo duro. Para comenzar esta investigación no hace falta solo querer, sino también un alto poder adquisitivo, puesto que todo lo descrito costará en torno a un total de 38,8 millones de libras esterlinas, lo que corresponde a 44.748.040 millones de euros. «Es afortunado por poder abordarlo», deslizó una fuente al diario citado en las líneas anteriores.

La victoria de Harry

Esta no es la primera vez que Harry encara temas relacionados con este periplo. Unos asuntos pasados que, afortunadamente para él, terminaron siendo todo un éxito. Cabe recordar que el propio Harry se autodenominó «cazador de dragones» puesto que el Tribunal Superior detectó hace un tiempo escuchas generalizadas y habituales en sus dispositivos por parte del grupo mediático, unas conclusiones que no hicieron más que dar la razón al protagonista de estas líneas.

El príncipe Harry en un acto. (Foto: Gtres).

La primera vez que Harry participó en esta aventura judicial fue en calidad de testigo y se remonta a 2023. Durante su intervención, aludió a la ética de la prensa, apuntando que «si un medio tan relevante como Associated Newspapers lograba eludir la justicia, todo el país estaría condenado». Ahora comienza el camino para esclarecer la verdad y conocer si las prácticas por parte del gigante de la comunicación británico no siguen las normas establecidas y, por lo tanto, han supuesto un agravio para el hijo menor del actual rey del Reino Unido.