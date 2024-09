Elton John, el cantante británico que lleva más de 60 años cosechando éxitos en el mundo de la música, ha anunciado en sus redes sociales que está pasando por un complicado momento con respecto a su salud. El cantante ha revelado que ha perdido la visión de un ojo por culpa de una «grave infección ocular» de la que todavía se está recuperando. «Durante este verano he estado lidiando con una grave infección ocular que, desgraciadamente, me ha dejado bastante limitada la visión de un ojo», ha comenzado a relatar. «Aún me estoy recuperando, pero se trata de un proceso extremadamente lento y todavía tiene que pasar algo de tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado», ha añadido.

El natural de Pinner, en el Reino Unido, ha querido hacer público su diagnostico para evitar filtraciones o rumores malintencionados. Asimismo, con ello ha querido mandar también un mensaje tranquilizador, dejando claro que se acabará recuperando si todo va como lo esperado; así como agradecer al equipo médico y miembros de su familia que han estado junto a él en las últimas semanas, encargados de que no le faltara de nada y de intentar que la afección hiciera los menos estragos posibles. «Estoy muy agradecido al excelente equipo de enfermeras y médicos, y a mi familia, que me han atendido durante las últimas semanas», ha continuado.

Para poner punto y final al escrito, Elton John ha confesado que ha pasado todo el verano en casa recuperándose, y alejado por ende de la música: «He pasado un verano tranquilo recuperándome en casa y soy positivo acerca de cómo avanzo en mi recuperación hasta ahora. Con amor», ha sentenciado. Elton John, cabe destacar aquí, comparte su vida con David Furnish desde hace más dos décadas. Su relación comenzó en 2005, y ambos han construido una bonita. A través de la gestación subrogada, la pareja ha tenido dos hijos: Zachary, de 13 años, y Elijah, de 11.

Elton John anunció un parón musical hace unos meses

Este problema de salud de Elton John llega apenas unos meses después de que el cantante optara por retirarse temporalmente de la música. El año pasado, tras cincuenta años de carrera y siendo una de las figuras más importantes a nivel mundial, Elton John decidió poner fin a su trayectoria en los escenarios para dedicar más tiempo a su familia.

Elton John, en un evento en Francia.

«Quiero estar con mi familia. He estado de gira desde que tenía 17 años en la parte trasera de una furgoneta. He tenido una vida increíble. He tenido mucha suerte y amo cada minuto vivido. Pero ya estoy harto de esos aplausos, y realmente quiero… Tendré 76 años cuando deje de hacer giras en 2023. Quiero hacer algo diferente con el resto de mi vida», dijo en una entrevista en la CBS News, en 2022.