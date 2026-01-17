Meghan Markle sorprende con un vídeo que muestra el lado más desconocido del príncipe Harry

Meghan Markle es una más en redes sociales y las utiliza, a menudo, para compartir con su abultada comunidad de seguidores, compuesta por más de 4,3 millones de usuarios, algunos momentos del día a día con su familia. En esta ocasión, la actriz ha seleccionado de su galería un video en blanco y negro en el que se evidencian las habilidades en el baile del príncipe Harry. Pasos al compás, giros imposibles y juegos de brazos componen la coreografía que han improvisado Markle y el hijo de Carlos III en el jardín de su mansión de Montecito, en California, donde llevan instalados ya varios años tras su salida voluntaria de Reino Unido y su ruptura con la casa real británica.

Junto al video, han compartido una fotografía en la que ambos aparecen dándose un tierno abrazo en un estanque en medio de la naturaleza. Tanto Meghan como Harry aparecen mojados tras darse un baño. Él llevaba unos pantalones cortos grises, el torso descubierto y parcialmente tapado con una toalla de color claro. Su mujer llevaba un traje de baño y también se protegía y ocultaba bajo una toalla azul colocada por debajo de sus axilas a modo de vestido pareo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

El mensaje de Meghan Markle

En el pie del post, Meghan Markle ha escrito una escueta frase: «When 2026 feels just like 2016… you had to be there —Cuando 2026 se parece a 2016… tenías que estar allí—». Una afirmación que refleja que también ha sucumbido al reto viral que anima a colgar a los internautas imágenes del pasado. «Video creado por nuestra hija», ha indicado dejando claro que quien ha grabado ha sido la pequeña Lilibet, la menor de sus dos descendientes nacida en 2021. Otro detalle del pronunciamiento de Meghan es la canción que ha elegido para acompañar lo descrito. Se trata de una pieza de la cantante y compositora de canciones británica Olivia Dean titulada So Easy (To Fall in Love) y cuya letra habla de la sensación de enamoramiento fácil y natural cuando se encuentra a la persona correcta. De la misma manera, también hace referencia a la simplicidad y alegría de ese proceso, como un sentimiento que fluye sin esfuerzo.

El príncipe Harry y Meghan Markle en un acto oficial. (Foto: Gtres)

«Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call, and we’ll fall into us —Porque hago que sea tan fácil enamorarse. Así que llámame y nos enamoraremos—». Así comienza el fragmento elegido por Markle. «I’m the perfect mix of Saturday night and the rest of your life —Soy la mezcla perfecta entre un sábado por la noche y el resto de tu vida—», continúa. «Anyone with a heart would agree. It’s so easy to fall in love with. —Cualquiera con corazón estaría de acuerdo. Es tan fácil enamorarse de mí—», concluye el estribillo de Dean.

Meghan y Harry besándose. (Foto: Gtres)

La aceptación en la red de la cuñada de Kate Middleton es evidente si nos detenemos a observar que han sido más de 7.000 personas las que han compartido la publicación en sus cuentas. Sin embargo, no ha recibido comentarios, puesto que la duquesa de Sussex tiene esta opción deshabilitada, y tampoco podemos conocer el número exacto de «me gustas», ya que no tiene visible el recopilatorio de los mismos.