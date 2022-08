Meghan ‘de Montecito’: La revolución de la nueva ‘reina’ de California

Ha sido toda una sorpresa y hasta un golpe en la mesa. En medio de las polémicas por el próximo regreso de los duques de Sussex al Reino Unido -de manera puntual-, Meghan Markle ha alzado la voz. Más de dos años después de anunciar la salida de la pareja de la estructura de ‘La Firma’, la duquesa de Sussex se sincera como nunca de la situación actual del matrimonio y zanja cualquier tipo de especulaciones.

La esposa del príncipe Harry se ha convertido en portada de The Cut, revista a la que ha concedido su entrevista más impactante hasta ahora. No es la primera vez que Meghan se sincera sobre su vida, sino que ya lo hizo poco antes de anunciarse el compromiso con el príncipe Harry, así como en las declaraciones en televisión a Oprah Winfrey, esa vez, junto a su marido. Sin embargo, la imagen que ahora transmite es de serenidad y fuerza, sin lágrimas en los ojos. Una imagen muy diferente a la que se percibió en televisión, donde muchos empatizaron con la Duquesa, una ‘víctima’ de los estragos de la Corona. Ahora la situación es diferente. Meghan Markle lleva la voz cantante. “Estoy tan emocionada de hablar. Cuando los medios han dado forma a la historia que te rodea, es muy agradable poder contar tu propia historia”, ha relatado.

La publicación de esta entrevista se produce apenas una semana después de que su podcast haya llegado a la plataforma Spotify, con la que los Sussex tienen un acuerdo-, y se haya convertido en uno de los más escuchados. Ha sido precisamente a través de ese medio donde Meghan ha revelado un acontecimiento desconocido fuera del entorno de la pareja: El incendio que, según ella, puso en riesgo la vida de su hijo Archie, y del que no le dejaron dar detalles de manera oficial.

Tras los pasos de Diana

Una vez más y, al igual que ocurre en numerosas ocasiones con Kate Middleton, la comparación con Diana de Gales resulta inevitable. Más aún, en una fecha tan simbólica como la actual, cuando se cumplen veinticinco años de su muerte. Son varias las imágenes a lo largo del reportaje en las que Meghan emula algunos de los posados más importantes de la Princesa en su última época, cuando Mario Testino era su fotógrafo de cabecera. Las comparaciones con la que hubiera sido su suegra siempre han sido una constante, sobre todo, a través de las joyas y los estilismos. Sin embargo, ¿es algo premeditado o simplemente fruto de una personalidad parecida?. Para la mayoría de los especialistas, es Meghan la que busca desesperadamente ser fiel reflejo de Diana.

Inesperadas bombas

A lo largo de la entrevista con la periodista Allison P. David, Meghan se muestra tajante y tranquila. Es ‘Meghan de Montecito’, que no necesita la estructura de una institución como la monarquía para brillar. Sin embargo, y tal como han sentenciado algunos especialistas y también las redes sociales: ¿Estaría ella en esta posición de no haberse casado con el nieto de la Reina Isabel?. Probablemente no.

No obstante, esto no frena a la Duquesa para ‘declarar’ una nueva guerra a los Windsor. Cuando parecía que la situación había llegado a una ‘entente cordiale’, la norteamericana abre fuego de nuevo. Quizás sea una manera de marcar sus propios límites y asegurar su posición después de que en los actos del Jubileo se les relegara a una posición secundaria y la Reina no quisiera hacer públicas fotografías junto a Lilibet Diana. La realidad es que no se puede tener todo y el paso atrás de la pareja en enero de 2020 fue decisivo para definir su nueva posición: No son ya miembros de ‘La Firma’, pero sí personas muy queridas en la familia, tal como declaró la Reina Isabel en un comunicado. La propia Meghan considera que su presencia en la familia nunca fue algo positivo: “Solo por existir, estábamos trastornando la dinámica de la jerarquía de la monarquía. Entonces decidimos irnos. Y estamos muy felices de haberlo hecho”, ha sentenciado la nuera de Carlos de Inglaterra, que critica duramente el inmovilismo de la institución que le abrió los brazos, aparentemente, sin condiciones, aunque ella no lo vea de esta manera.

Entre las cosas de las que Meghan Markle habla en esta entrevista, la Duquesa asegura que va a volver a las redes sociales, en concreto, a Instagram. Y lo va a hacer en su propio nombre, sin cuentas secretas, algo habitual en miembros de la realeza. No hay que olvidar que cuando se comprometió con Harry tuvo que dar carpetazo a su vida anterior y borrar todo su rastro en Internet. Un detalle con el que nunca estuvo conforme: “Hay una estructura por la que si quieres mostrar fotos de tus hijos, como miembro de la familia, primero tienes que enviársela al Royal Rota”, ha asegurado la Duquesa, que se muestra molesta por esto. “¿Por qué les daría a las mismas personas que le llaman N-word una foto de mi hijo antes de poder compartirla con las personas que aman a mi hijo? Dime cómo tiene sentido eso y luego jugaré a ese juego”, ha declarado, haciendo alusión al presunto racismo que ha habido hacia ella y su familia. Ella misma comentó a Oprah Winfrey que alguien de la Familia Real le había preguntado si su hijo sería ‘de color’, aunque nunca han llegado a decir de quién se trataba.

La esposa del príncipe Harry ha reconocido que, al principio, la salida de la estructura de ‘La Firma’ no fue fácil: “Estábamos buscando en esta área y esta casa seguía apareciendo. No teníamos trabajo, así que simplemente no íbamos a ir a ver esta casa. No era posible. Es como cuando era más joven y estaba mirando escaparates; es como ‘no quiero ir y mirar todas las cosas que no puedo pagar’. Eso no sienta bien”, ha confirmado Meghan que, según apunta, respiró tranquila a raíz de los contratos con Netflix y Spotify.

Ahora, la pareja tiene, por fin, la vida que quiere. No lejos de las cámaras, pero sí alejada de una institución en la que no podían desarrollarse a su manera. Fuera de la Corona, pero en una posición absolutamente privilegiada, en la que la Duquesa es la auténtica reina, sin trabas ni impedimentos. Es más, ella misma asegura que la gente sigue viéndola como una ‘princesa’. Una royal sin reino oficial, pero capaz de fabricarse uno a su propia medida.