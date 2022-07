Lilibet, protagonista del curioso ‘engaño’ del príncipe Harry a la Reina Isabel

Hace justo un mes tenía lugar una de las citas más esperadas en el panorama internacional. Con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, Meghan Markle y el príncipe Harry se desplazaban hasta el Reino Unido para, al fin, propiciar el encuentro de su hija con la monarca. Algo de lo que probablemente la soberana tenía muchas ganas, más aún teniendo en cuenta que la pequeña había sido bautizada con uno de sus apodos.

Teniendo en cuenta el gran cariño que siente el duque de Sussex por su madre y por su abuela, quiso rendir tributo a ambas al llamar a su hija Lilibet Diana. Hasta ese momento, era habitual que los miembros de la realeza utilizaran algunos de los nombres de sus antepasados para sus vástagos. Pero esta ocasión estaba dotada de algo mucho más especial, ya que, el hermano del príncipe Guillermo era el único que optaba por utilizar uno de los apodos de Isabel II en un intento por honrar la labor de su abuela por su país natal, habiendo estado al mando de la Corona durante tantos años.

Este gesto cariñoso no había trascendido hasta ahora, cuando ha podido saberse que, aunque todos los integrantes de la Familia Real interesados en poner el nombre de la soberana a sus hijos primero tienen que informar a la Reina de sus intenciones, habría sido Harry el primero de los Windsor en saltarse esta norma, ocultando a su abuela una parte de la verdad. Y es que, durante una entrevista en el podcast The Third Act, el diseñador de interiores británico Nicky Haslam ha desvelado que, aunque en un primer momento el príncipe comentó a su abuela su deseo de usar uno de sus nombres, no le expresó que lo que verdaderamente quería era emplear el apodo cariñoso con el que se refería a ella, desde su infancia, su círculo más cercano: “Según tengo entendido, Harry la llamó y dijo: ‘Abuela, queremos llamar a nuestra hija como tú’. Y ella dijo que era algo encantador y que gracias, pensando que usarían el nombre de Elizabeth. Así obtuvieron su permiso, pero nunca le dijeron el nombre”, confesaba, dejando entrever que esta ya pasaría a formar parte de una de las anécdotas del clan Windsor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Misan Harriman (@misanharriman)

No obstante, esta historia ya fue sacada a la luz por parte de la BBC, cuando aseveró que el hijo menor de Carlos de Inglaterra no había avisado a su abuela a la hora de utilizar el nombre de Lilibet. Una acusación que los abogados del duque se encargaron de desmentir, expresando además su deseo de que no volviera a repetirse.

Por su parte y como amigo de Camilla de Cornualles y de Sarah Ferguson, Haslam también ha querido aprovechar su intervención para dar su punto de vista, señalando que a él le parece “más bonito” el nombre de Doria, la madre de Meghan Markle, a quien también podían haber rendido homenaje, aunque el matrimonio finalmente se decantó por hacer un guiño a la familia paterna con Diana de Gales e Isabel II como grandes protagonistas.