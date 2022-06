El príncipe Guillermo pierde los nervios en una fuerte discusión con un fotógrafo

El príncipe Guillermo se convertía en el máximo protagonista de la semana en el Reino Unido, aunque probablemente por una cuestión por la que él mismo preferiría no serlo. Y es que, era el pasado lunes, día 27, cuando se hacía viral un vídeo en el que el hijo mayor de Diana de Gales montaba en bicicleta mientras regañaba a un fotógrafo que andaba merodeando por los aledaños de Sandringham, intentando conseguir la foto perfecta del futuro heredero al trono británico y su familia llevando a cabo un plan de lo más natural.

En el clip publicado por el paparazzi protagonista, Terry Harris, a través de su cuenta personal de YouTube, aparece el hermano del príncipe Harry visiblemente molesto por lo acontecido, llegando a considerar el momento como un atentado a su intimidad familiar en toda regla. Y aunque en las imágenes en cuestión no se puede ver ni a la duquesa de Cambridge ni a sus tres hijos, sí que se escucha a la propia Kate decir: “Salimos a dar un paseo en bicicleta con nuestros hijos, te vimos en nuestra casa”. Por su parte, Guillermo seguía muy nervioso mientras hacía uso de su teléfono móvil para ponerse en contacto con el equipo de seguridad y que éste hiciera lo que creyese oportuno al respecto.

Ataviado con un plumas, pantalón marrón, deportivas, gorra y guantes, el primogénito del príncipe Carlos expresaba su descontento hacia el fotógrafo al señalarle que “es sábado” y preguntarle: “¿Cómo te atreves a comportarte como lo has hecho con nuestros hijos?”. Pero sus palabras no quedaban ahí, y el duque seguía haciendo hincapié a su postura, firme en sus convicciones: “Estás acechando por aquí, buscándonos a nosotros y a nuestros hijos. Estoy dando un tranquilo paseo en bicicleta con mis hijos un sábado. Ni siquiera me das tu nombre (…) Eres indignante, eres asqueroso, realmente lo eres. ¿Cómo te atreves a comportarte así? ¿De dónde eres?”, se cuestionaba Guillermo, mientras el paparazzi implicado negaba haber acudido al enclave para hacerles fotos, sino que simplemente había dado la casualidad de que se había encontrado con todos ellos.

Al parecer, el vídeo fue grabado en enero de 2021, pero no ha sido hasta ahora cuando ha acaparado el foco mediático en diversas plataformas 2.0 y concretamente en TikTok, viéndose obligada la Familia Real británica a tomar cartas sobre el asunto. De hecho, y por petición expresa de Kensington Palace, el vídeo habría sido retirado por completo de las redes el pasado lunes por la noche, siendo considerada una “brecha de privacidad” por parte de la Casa Real, pidiendo la eliminación de las mismas de manera inmediata. Y es que, durante su intervención, se puede escuchar cómo el príncipe se dirige al fotógrafo con unas duras palabras: “Gracias por arruinarnos el día… Pensé que ya habían aprendido”, decía, refiriéndose a que, aunque la prensa británica ya no compra imágenes invasivas de sus royals, sí que lo hacen otros países del mundo.