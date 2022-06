Las recientes celebraciones con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel han puesto de manifiesto que la monarca, a sus noventa y seis años, sigue contando con el apoyo de los británicos. Tras siete décadas den el trono, Isabel II se ha convertido en todo un símbolo para el Reino Unido, aunque resulta inevitable pensar en que su tiempo se está agotando.

Estos festejos han sido, además de una forma de agradecimiento al compromiso de la Reina Isabel, también una suerte de despedida, ya que no es ningún secreto que el relevo en la Corona está cada vez más cerca. Es por esto por lo que las responsabilidades tanto del príncipe Carlos como del príncipe Guillermo han ido in crescendo en los últimos meses, sin que se hable de la posibilidad de abdicación. Y es que la monarca no se plantea ceder el testigo, pero sí familiarizar a los británicos con el que será el próximo rey y que tiene la difícil tarea de mantener la cohesión y garantizar la buena imagen de la monarquía.

Una tarea que no es ni mucho menos fácil. Por un lado, los escándalos que ha protagonizado el heredero a lo largo de los años no han sido pocos -sobre todo, en lo relacionado con Diana de Gales y Camilla- y, por otro, hay muchos sectores de la población que no acaban de verle sentido a la institución, a lo que se suma que hay parte que ve en el príncipe Guillermo y su esposa el relevo más natural.

No obstante, no hay nada que apunte que esto vaya a ocurrir. De hecho, la propia Reina Isabel, en el mes de febrero emitió un comunicado en el que dejaba claro que el relevo pasaba por Carlos y además recalcaba que Camilla Parker-Bowles debería recibir el título de reina consorte, en lugar de lo que otras veces se ha planteado, como gesto de respeto a la memoria de Diana de Gales.

Han sido muchas las encuestas que se han llevado a cabo en los últimos años sobre el estado de la monarquía, en especial, a raíz de la salida de los duques de Sussex de la estructura de ‘La Firma’, o los escándalos del príncipe Andrés. Sin embargo, la última del portal YouGov revela la opinión de los británicos sobre la Corona.

Una encuesta en la que, como era de esperar, la Reina Isabel sigue siendo la más popular. Según los datos del estudio, ocho de cada diez personas (81 %) tiene una opinión positiva de la Reina, frente al 12 % que la ve negativamente. Una preferencia que no tiene mucho que ver con la edad, ya que incluso los adultos más jóvenes apoyan a Su Majestad. El 60% de las personas de 18 a 24 años tiene una opinión positiva de la Reina, mientras que el 18% tiene una opinión negativa. No obstante, su mayor popularidad está entre los mayores de 65 años, la popularidad de la monarca asciende hasta el 92%.

De hecho, durante los últimos diez años de seguimiento de este portal, la Reina ha mantenido una opinión muy positiva entre el público. Ella ha sido el miembro más popular de la familia desde principios de 2021. Sin embargo, antes de eso, fue superada por el Príncipe Guillermo en varias ocasiones, que ahora también cuenta con el apoyo de los británicos. El duque de Cambridge es el segundo Windsor más valorado, mientras que Kate Middleton le sigue de cerca. Siete de cada diez personas (70%) dice tener una opinión positiva de ella, frente al 15% que tiene una negativa.

Por su parte, el príncipe Carlos y su esposa Camila rozan el aprobado. Una pequeña parte de los británicos tiene una visión positiva del futuro rey (54%), mientras que el 35% tiene una mala opinión. Para Camila Parker-Bowles, solo el 47% la ve positivamente, mientras que el 38% no la ve con buenos ojos.