Meghan Markle vuelve a ser noticia. Ha pasado una semana desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el derecho al aborto. Determinación que, ha indignado a numerosos rostros conocidos como Michelle Obama y la duquesa de Sussex, entre otros. “Es un disparate que aún luchemos por algo así. Es un retroceso en nuestros derechos… Iré a Washington”, ha llegado a decir Meghan en una entrevista. Una vez más, la que formara parte del elenco de Suits ha alzado la voz sin ningún tipo de filtro, haciendo una vez más, gala de su habitual sinceridad ante los medios de comunicación.

El marco en el que se han producido estas declaraciones ha sido en una charla con la activista feminista Gloria Steinem para la edición estadounidense de Vogue. «Está claro que nuestra seguridad física no importa y que por tanto nosotras tampoco importamos. Pero lo hacemos. Las mujeres importamos», ha indicado tajante sobre este asunto. «Nadie debería verse obligado a tomar una decisión que no quiere tomar, que es insegura, o que pone en peligro su vida. Ya sea una mujer que se encuentra en una situación difícil, una mujer que no está lista para formar una familia o incluso una pareja que merece planificar su familia de la manera que tenga más sentido para ellos. Se trata de tener una opción», ha añadido después.

En esta conversación, Meghan ha hablado también sobre los derechos reproductivos, pero también de los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. «Tal vez el objetivo sean las mujeres, pero las consecuencias impactan en todos nosotros. Mi marido y yo lo hablamos mucho los últimos días. Él es feminista también», ha asegurado la esposa del príncipe Harry.

Además de conversar sobre este tema, Meghan Markle ha recordado que perdió a un bebé que estaba esperado. Este detalle de su vida privada lo reveló en 2020 a través de su columna en el diario New York Times. «Lo que pasa con nuestros cuerpos es profundamente personal, lo que puede llevar también al silencio y al estigma, incluso cuando tantos de nosotros tenemos que lidiar con crisis de salud. Sé lo que es sufrir un aborto, lo he hablado públicamente», ha expresado.

Por otro lado, Markle, ha relatado sobre lo que supuso para ella la maternidad y, ha aprovechado la ocasión para hablar de sus dos hijos. “Pienso en lo afortunada que he sido por haber podido tener a mis dos niños… Sé lo que se siente al tener una conexión con lo que está creciendo dentro de tu cuerpo”, ha indicado.

Meghan habla sobre el encuentro con la Familia Real británica

Dejando este tema a un lado, Meghan Markle ha hablado también sobre el encuentro que tuvieron el príncipe de Gales y Camilla de Cornualles con sus nietos durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II. «Para ellos fue fantástico verlos (…) Estaban encantados», ha dicho.