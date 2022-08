El príncipe Harry regresa a un lugar con gran significado para él, África

Hace tan solo unos días salía a la luz que Meghan Markle y el príncipe Harry visitarán de nuevo Reino Unido. No lo hacían desde las celebraciones con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, que sirvieron de reencuentro entre todos los miembros de la Familia Real británica desde que los duques de Sussex tomaran la decisión de marcharse a vivir a Estados Unidos, concretamente al exclusivo barrio de El Montecito, situado en Los Ángeles.

El matrimonio viajará al país dos veces a principios del mes de septiembre para acudir a dos eventos benéficos diferentes. También, visitarán Alemania para el evento Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year To Go. Ahora, han transcendidos detalles de la localización del hijo de la princesa Diana y, es que el hermano del príncipe Guillermo se encuentra en un lugar muy especial para él y con gran significado sentimental.

África ha sido el destino que ha elegido Harry. El duque de Sussex fue presunamente fotografiado en Mozambique. El usuario de Twitter Eric Morier-Genoud publicó una foto en la que aparece el miembro de la realeza y tituló la estampa como: «El príncipe Harry está en Vilankulos», que es una ciudad costera del país

En la imagen, el Duque posa con un polo gris, pantalones cortos de color azul marino y zapatillas de deporte grises. También lleva una gorra con el logotipo de African Parks, una ONG con sede en Sudáfrica de la que es presidente de la red. El príncipe Harry ha estado involucrado con la organización benéfica desde el año 2016 y ha estado en su papel de presidente desde 2017, ayudando a proteger los parques nacionales y la vida silvestre en el continente.

Sin embargo, no se sabe el motivo de esta visita a África. El Príncipe fue visto visitando lugares de interés según informes locales. No es ni mucho menos, la primera vez que Harry visita el continente. La primera vez que lo visitó con su padre, el príncipe Carlos fue cuando tan solo tenía 13 años y, desde entonces ha regresado muchas veces, ya que siente África como parte de su refugio. De hecho, uno de sus primeros viajes con Meghan fue al citado enclave, donde se dio cuenta que era la mujer de su vida.

La visita de Harry y Meghan a Reino Unido

El próximo 5 de septiembre Harry y Meghan viajarán a Manchester para asistir a One Young World Summit, un evento benéfico dedicado a «conectar y promover a los jóvenes líderes». Y unos días después, el 8 del mismo mes, la pareja asistirá a los WellChild Awards, un evento de sensibilización sobre los niños gravemente enfermos del Reino Unido y sus cuidadores.

Tal y como ha informado un portavoz de la pareja ha dicho que : «El príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex están encantados de visitar varias organizaciones benéficas cercanas a sus corazones».