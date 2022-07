Nuevo quebradero de cabeza para los duques de Sussex. Si la publicación del libro de Tom Bower en el que se desvelan cuestiones hasta ahora no conocidas de Meghan Markle y que no van a ser para nada del gusto de la esposa del príncipe Harry, ahora la pareja se enfrenta a otro problema. Al parecer, la joven que conoció al duque de Sussex en una de sus salvajes noches en Las Vegas ha hablado para el tabloide The Mirror y ha revelado que unos calzoncillos del nieto de la Reina Isabel van a salir a la venta por una cifra cercana al millón de euros.

Se trata de Carrie Reichert, una stripper británica que ha asegurado al diario que los calzoncillos estarán a la venta en Las Vegas el próximo día 17 de agosto. A sus cuarenta y tres años, la stripper -que usa el sobrenombre de Carrie Royal-, tiene en su poder la ropa interior que el duque de Sussex se quitó en un juego con sus amigos la noche que pasó en Las Vegas y de la que se publicó un reportaje que dio la vuelta al mundo. Unas imágenes de la etapa más polémica del príncipe Harry, que incluían la fotografía del hijo de Diana de Gales vestido de nazi y que generó una gran polémica en el Reino Unido por la actitud poco respetuosa del Príncipe.

Según ha contado la joven, en esa noche a los amigos de Harry se les ocurrió pasar el tiempo jugando una partida de ‘strip-pool’ con un grupo de chicas a las que conocieron poco antes. De esa fiesta son las imágenes del príncipe desnudo que publicó el portal TMZ. Unas fotografías en las que el nieto de la Reina Isabel aparecía tapándose sus partes íntimas con las manos. Al parecer, son los calzoncillos que llevaba poco antes los que van a subastarse, ahora que se cumplen diez años del incidente.

Aquel escándalo fue todo un quebradero de cabeza para Harry, incluso con su entonces novia, Cressida Bonas, muy indignada por la situación. Ahora, la stripper quiere sacar tajada de haber estado en la fiesta y, según ha trascendido, el lote que va a ponerse a la venta consta de varias prendas, no solo los calzoncillos y el traje de baño utilizados por Harry, sino también el vestido que ella llevaba el la fiesta. No es la primera vez que estas prendas ven la luz, sino que anteriormente se expusieron en el Museo del Patrimonio Erótico de Sin City.

La stripper ha aprovechado la situación para declarar al tabloide británico que le da pena que el príncipe Harry se haya vuelto tan aburrido, cuando antes era conocido por su actitud juerguista y rebelde: “al menos estos calzoncillos son un recordatorio de cómo solía ser él, cuando era el príncipe divertido”, ha asegurado Carrie Royale.