Meghan Markle comparte en redes el gran cambio de su hija Lilibet Diana

Durante mucho tiempo, el príncipe Harry y Meghan Markle fueron muy reacios a mostrar en público a sus hijos. Hasta tal punto llegó su obsesión por la privacidad que mantuvieron en secreto el primer parto de la duquesa de Sussex e incluso intentaron evitar posar para los medios tras el nacimiento de Archie. Más fácil lo tuvieron con Lilibet Diana, ya que cuando la pequeña nació, no eran miembros ya de La Firma y, por tanto, no tenían que someterse a los dictados de la Corona.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte las tornas han cambiado. Sobre todo, tras el regreso de Meghan Markle a las redes sociales y el aumento de su proyección pública. A pesar de que no muestra frontalmente a sus hijos, tanto Archie como Lili se cuelan de manera constante en las publicaciones de la duquesa. Algo impensable en el pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Justo hace unos días, tras la última aparición pública de la pareja en una entrega de premios en la ciudad de Nueva York, Meghan Markle ha recurrido a las redes sociales para compartir un vídeo en el que aparece su hija. Aprovechando la celebración del Día Internacional de la Niña, la duquesa de Sussex ha publicado estas imágenes, que ha acompañado de un mensaje en el que recalca la importancia dar a las niñas un refuerzo positivo desde pequeñas.

El príncipe Harry con Meghan Markle. (Foto: Gtres)

«A todas las niñas- este mundo es todo vuestro. Haced todo lo que podáis para proteger vuestros derechos, utilizad vuestra voz, apoyaos las unas a las otras. Nosotras también lo haremos. Es vuestro derecho y vuestra responsabilidad. A por ello», ha escrito la duquesa junto a un vídeo y a una fotografía en la que se ve a su hija.

Unas imágenes que, más allá del mensaje, nos han permitido ver lo mucho que ha cambiado la nieta del rey Carlos III a la que el monarca, por las circunstancias actuales, apenas tiene la oportunidad de ver. Lilibet Diana, que tiene poco más de cuatro años, aparece de espaldas, vestida de rosa y con el pelo suelto. Un cabello rojizo que recuerda al del propio príncipe Harry y que es herencia de la familia de Diana de Gales. Los Spencer son conocidos por ser muchos de ellos pelirrojos.

Lilibet Diana en otra imagen de las redes de Meghan Markle. (Foto: Redes sociales)

No es nada habitual que los duques de Sussex compartan imágenes de sus hijos, ya que están muy concienciados con la protección de la privacidad de los menores. No obstante, de la misma manera, a través de la fundación Archewell -cuyo trabajo ha sido recientemente premiado-, suelen promover iniciativas orientadas a la igualdad de género desde la infancia. De hecho, esta publicación va más allá de una cuestión familiar, ya que aúna la faceta más íntima de la duquesa con una preocupación global y busca transmitir un mensaje muy concreto: el refuerzo positivo a las niñas y la educación en igualdad empieza en la infancia y en casa.