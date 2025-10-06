A Londres no, pero a París sí. Meghan Markle sigue sin pisar territorio británico, pero no ha dudado en viajar a Francia para hacer una aparición sorpresa en la Semana de la Moda de la capital francesa. Apenas unas semanas después de que el príncipe Harry regresara al Reino Unido para una entrega de premios a la que ella también solía asistir antes, la duquesa de Sussex se ha trasladado hasta la ciudad de la luz para estar presente en la presentación de las nuevas propuestas de Balenciaga. Un viaje de casi 10.000 kilómetros en el que no ha estado acompañada por su marido, que se ha quedado en California con los hijos de la pareja.

Han pasado ya tres años desde que la nuera del rey Carlos III estuvo por última vez en el Reino Unido, con motivo de la despedida a la Reina Isabel II. Desde entonces, las tensiones entre los duques de Sussex y los Windsor no han cesado y Meghan no ha vuelto de manera oficial al país natal de su marido y de su hijo mayor, con todo lo que esto supone. Sí que ha hecho al menos una escala en Londres, coincidiendo con un viaje de la pareja a Nigeria. Fueron apenas unas horas en las que la duquesa no salió del aeropuerto.

Meghan Markle en París. (Foto: Gtres)

Ha sido este sábado cuando Meghan Markle ha aparecido por sorpresa en la capital francesa. Vestida de manera impoluta, con un sofisticado conjunto de pantalón sobre el que llevaba una espectacular capa y el cabello recogido en un moño, la esposa del príncipe Harry acaparó todas las miradas durante el desfile de Pierpaolo Piccioli, que recientemente ha asumido el cargo de director creativo de la marca. La duquesa ha confiado en muchas ocasiones en el buen hacer del modista, con quien mantiene una estrena relación. Precisamente por esto no podía faltar a su desfile en París.

La presencia de Meghan Markle en la presentación de las nuevas propuestas de Piccioli ha sido el detalle que ha marcado el desarrollo del desfile, ya que su asistencia no estaba anunciada. La duquesa ha estado rodeada por fuertes medidas de seguridad, como suele ser habitual en los actos a los que acude. No obstante, no ha sido la única figura destacada que ha estado en el desfile, al que también han acudido otros rostros conocidos como Anna Wintour, la modelo Rosie Huntington-Whitley, la actriz Anne Hathaway o el empresario Markus Anderson, que fue una de las personas clave en el comienzo de la relación de los duques.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Críticas a la duquesa

La vuelta de Meghan Markle a Instagram le ha permitido compartir en primera persona imágenes y vídeos de esta escapada breve a París. Algo que, hasta principios de este año no podía hacer, porque no contaba con perfil en las redes. Como era de esperar, la esposa del príncipe Harry ha querido publicar en su cuenta detalles sobre este viaje exprés a la capital francesa.

Han sido muchos los que han reaccionado con un me gusta al vídeo resumen que la duquesa ha publicado en su perfil, aunque no han podido comentarlo porque su cuenta tiene desactivada esta opción. Probablemente para no ser objeto de críticas.

Meghan Markle en París. (Foto: Gtres)

Sin embargo, a pesar de esto, algunos medios sí que han querido reaccionar públicamente a la visita a París de Meghan y, sobre todo, a su paso por el túnel en el que falleció Diana de Gales, entre otras zonas emblemáticas de la ciudad de la luz.

Por ejemplo, en unas declaraciones al diario Daily Mail, el periodista Richard Fitzwilliams ha asegurado que la publicación de la duquesa es insensible. «No entiendo qué estaba pensando. Ningún asesor recomendaría jamás hacer algo tan extraño», ha dicho el experto, que considera que la duquesa no estaba pensando en el momento en el que subió el vídeo y que, probablemente, no pretendía ofender.