Las confesiones del rey Carlos sobre su cáncer antes de encontrarse con el príncipe Harry

En los últimos días se ha hablado mucho del acercamiento que el rey Carlos ha tenido con su hijo Harry. La prensa británica sostiene que, antes del encuentro, los equipos de ambos se reunieron para trazar una hoja de ruta que asegurase buenos resultados. Por suerte, todo ha salido bien y algunos expertos creen que el éxito se debe al esfuerzo que ha hecho el príncipe. Este último es consciente de la delicada situación que atraviesa su progenitor y ha dado un paso adelante. Eso sí, sin renunciar a sus principios ni a los valores que le invitaron a abandonar Inglaterra.

Antes de esta noticia tan buscada, Carlos III realizó una visita oficial al Hospital Universitario Metropolitano de Midland y dejó al descubierto su lado más humano. Habló con varios enfermos de cáncer, la enfermedad contra la que lleva luchando desde febrero de 2024, y realizó una serie de confesiones que han generado mucha repercusión. Haciendo gala de la prudencia que siempre le ha caracterizado, desveló: «No estoy tan mal». Y, más adelante, dio algunos datos que serán realmente útiles para la sociedad.

El príncipe Harry durante un viaje oficial. (Foto: Gtres)

El rey Carlos es uno de los monarcas más influyentes de Europa y sus mensajes llegan bastante lejos, de ahí que sea tan importante lo que ha dicho cuando le han preguntado por el cáncer: «La mitad del problema es detectarlo a tiempo». También ha dado su sitio a los médicos y ha recalcado que son los «mejores» aliados en esta batalla tan complicada.

La postura del príncipe Harry

El palacio de Buckingham tardó un tiempo en aclarar lo que le había pasado al rey Carlos. Primero anunció que se había sometido a una operación y después que le habían diagnosticado cáncer. Desde entonces, el monarca ha intentado dar la cara siempre que ha circulado algún rumor sobre él, aunque algunos han llegaron demasiado lejos. Hay muchas teorías que no están confirmadas, pero lo que sí es cierto, porque lo ha reconocido el protagonista, es que el príncipe Harry se asustó cuando descubrió lo que estaba pasando su padre.

El rey Carlos y el príncipe Harry en un montaje. (Fotos: Gtres)

The Guardian consiguió una entrevista del duque de Sussex, quien se propuso hacer un esfuerzo para solucionar las diferencias con su progenitor. Según dijo, «era consciente de su enfermedad y mi atención tendrá que centrarse realmente en él». También admitió el motivo por el que ha estado tan lejos del soberano durante los últimos años. «Sé que hablar abiertamente molesta a algunos y va en contra de la narrativa. ¿El libro? Fue una serie de correcciones a historias ya publicadas. No creo haber aireado mis trapos sucios en público. Tengo la conciencia tranquila».

¿Quién apoya a Carlos III?

Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, y en otros artículos de LOOK, el rey Carlos y el príncipe Harry han tenido una relación bastante controvertida. Esto ha hecho que el foco esté puesto en el príncipe Guillermo, futuro soberano del país, y lo cierto es que ha superado la prueba con nota. El heredero y su padre sí tienen buena conexión, aunque hay alguien que ocupa un papel todavía más importante: la reina Camila.

Los reyes de Inglaterra han confirmado, mediante sus gestos, que están muy unidos. Sin ir más lejos, en junio protagonizaron un acto después de unos días ausentes y Carlos III le hizo una confesión a su mujer que despertó el interés de la prensa internacional: «Saldré adelante». Estas dos palabras dicen muchas cosas, aunque hay que quedarse con el espíritu de superación del monarca, digno heredero de Isabel II.