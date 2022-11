Carlos III: el verdadero icono sostenible de estilo del Reino Unido

El Rey Carlos lleva ya más de dos meses en el trono y está a punto de celebrar su primer cumpleaños como monarca. Tras más de cinco décadas a la sombra de su madre, por primera vez, el ‘eterno príncipe de Gales’ afronta su onomástica como Rey, pero también con el recuerdo de la Reina Isabel muy presente. No hay que olvidar que tan solo han pasado unas semanas desde que la que se ha convertido en una de las royals más longevas de la historia falleciera en el Castillo de Balmoral, durante sus vacaciones de verano.

Como era de esperar, en los últimos tiempos, todos los ojos están puestos en él. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento y cada detalle son analizados hasta el extremo. No es que con anterioridad no ocurriera así, ya que el monarca está acostumbrado a ser objeto de atención, pero ahora mucho más. De hecho, tener a Camila a su lado le da seguridad, ya que ella no acapara tanta atención como ocurría en el caso de Diana de Gales.

Un interés mediático que también concentra, por ejemplo, la actual princesa de Gales y del que, en buena parte, es responsable la moda. Y es que algunas de las royals británicas como es el caso tanto de Diana como Catalina son consideradas iconos y referentes de estilo. Un detalle que, por una parte, resulta positivo para la imagen de la Corona y para la industria de la moda, en tanto que promocionan marcas nacionales. En esta ecuación podríamos incluir a la condesa de Wessex o incluso a las princesas Beatriz y Eugenia de York.

Sin embargo, no es habitual que se repare en el estilo de otros royals como puede ser el caso de la princesa Ana, el Rey Carlos, la Reina Camila o la propia Reina Isabel. De la fallecida monarca se hablaba mucho de la elección de los colores de sus atuendos o la sobriedad de su calzado y complementos, siempre en la misma línea, pero poco más. No obstante, es llamativo el caso del Rey y su hermana, la princesa Ana, que se han convertido en auténticos iconos de estilo al margen de las modas.

Sin entrar en detalle sobre la princesa Ana -ya que merecería un análisis al margen-, hay que destacar que el interés del Rey Carlos por la moda es completamente ajeno a las tendencias. Para el monarca, la moda tiene un fin de utilidad, marcado además por el protocolo y con una filosofía sostenible. Al igual que en otros ámbitos, Carlos ha sido un adelantado a su tiempo en lo que respecta a aplicar una tendencia eco a la vestimenta. Prueba de ello es que prácticamente lleva utilizando los mismos abrigos desde hace varias décadas, lo que demuestra que son prendas de calidad, comprometidas con el medio ambiente y que resisten al paso del tiempo y a las tendencias. Esto es el máximo exponente de la filosofía sostenible, mucho antes de que se hablara de ello en el entorno de la moda.

No obstante, al margen del compromiso del Rey con el entorno, ello no implica que el hijo mayor de Isabel II no sea un icono de estilo atemporal. Carlos III encarna la quintaesencia de la sofisticación y la elegancia más clásicas. Es el perfecto caballero, con trajes de impecable factura, que luce con maestría en cada situación y entorno. Es imposible ver al Rey con un look desaliñado o fuera de sitio.

Pocas personas visten tan bien como Carlos de Inglaterra y aunque, si bien es cierto que no ha heredado la percha de su padre, el duque de Edimburgo -que fue uno de los hombres más atractivos de su tiempo-, sí que le acompaña el savoir faire. Algo de lo que, por cierto, él mismo es plenamente consciente, tal como reconoció en una fiesta con motivo del inicio de la Semana de la Moda Masculina de Londres de 2012: “Soy como un reloj roto. Mi estilo vuelve a estar de moda cada 25 años”. Sin duda, se ha convertido en todo un referente a nivel estilístico, un legado que ya nadie le puede negar, aunque estamos seguros de que tiene en mente otros objetivos.