Ha sido uno de los culebrones de los últimos meses. La supuesta crisis de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ha estado en boca de todos y en todas partes. Sin embargo, la reaparición de la pareja junta en Madrid y hablando incluso de boda ha dado por zanjada la especulación. Gio y CR7 siguen juntos y bebiendo agua alcalina, que eso une mucho. No obstante, esta no es, ni mucho menos, la única noticia relacionada con la galáctica pareja que nos puede arrojar algo de luz sobre la profundidad y fortaleza de su relación. En Portugal siempre van un paso por delante en lo que a Ronaldo se refiere y desde el país vecino llegan argumentos de peso que dan buena muestra de que si bien una separación no es imposible, la unión del de Madeira y la de Jaca es mucho más fuerte de lo que parece a simple ojo.

La mítica revista TV GUIA sorprendía a propios y extraños el pasado miércoles con su portada. Bajo el titular: «Cristiano y Georgina unidos por los hijos: Todo sobre su contrato pre-nupcial» medio país se quedó mudo. Según la reputada publicación, la pareja habría firmado un contrato a raíz del primer embarazo de Gio en el que se establecían las bases del futuro de la relación, ya fuera en caso de boda o separación. Jorge Mendes, ex agente del futbolista, lo quería todo atado y bien atado para proteger el patrimonio y la familia de Ronaldo, al mismo tiempo que el jugador quería que su amada quedara bien posicionada, pasara lo que pasara. En ese momento la casa principal de la urbanización La Finca de Madrid pasó a estar a nombre de Georgina, así como el derecho a obtener una pensión abultada- se habló de 100 mil euros al mes en su día- de forma vitalicia. A día de hoy, las condiciones de ese contrato han sido alteradas, una vez que la pareja ha seguido teniendo hijos y generando ingresos millonarios.

Georgina, madre de cinco de los seis hijos de Cristiano

Sin embargo, la gran bomba de la semana llegó de la mano de ‘Noite das Estrelas’. El programa referencia de la crónica social lusa, presentado por Maya y Rui Oliveira, aportó nuevos datos sobre el contrato que une a la influencer y el deportista, sino que además ahondó sobre la maternidad de Gio. Fue la propria Maya, conductora del espacio televisivo, la que aportó datos exclusivos y hasta ahora desconocidos: «Sé de una fuente muy sólida y cercana que Georgina, además de ser la madre de Alana y Bella Esmeralda, es también la madre de los gemelos Eva y Mateo. Es decir, no biológica, pero están inscritos en el registro como hijos suyos y tienen sus apellidos». Al día siguiente la «bomba» fue portada en todos los medios de comunicación y desde el programa de la cadena CMTV se siguieron aportando nuevos datos: «El 18 de diciembre de 2018, Georgina Rodríguez viajó sola desde Turín hasta Lugano, Suiza, para inscribir en el consulado portugués a Alana Martina como ciudadana portuguesa. Los gemelos Eva y Mateo, que nacieron el mismo año, 2017, también fueron inscritos. La hispano-argentina viajó sola pero portando un documento firmado por Cristiano Ronaldo que le otorgaba plenos poderes para el registro de los hijos». Una noticia sorprendente que vuelve a dejar de manifiesto la solidez y madurez de una pareja que de cuando en cuando ve los rumores alterar su tranquilidad. Sin embargo, todo está en pie, atado y bien atado. No es CR7 hombre de dejar cabos sueltos o fácilmente destructibles. No hay brujería que valga.