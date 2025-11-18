Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los encargados, el próximo 31 de diciembre en la Puerta del Sol, de dar la bienvenida al 2026. El matrimonio sustituirá a David Broncano y a LalaChus -que tanta polémica generaron en su pasada edición cuando la cómica sacó en un momento dado una estampa del Sagrado Corazón de Jesús con una vaca-.

Esta no es la primera vez que RTVE cuenta con el presentador y la actriz para que estén al frente de una noche que une a los españoles -ya que presentaron la 33º edición de los Premios Goya-. Un éxito más que, para ellos, supone un recuerdo en su vida conyugal, de la que han hablado en ocasiones contadas.

Su historia de amor

Este 18 de noviembre, ha salido a la luz que Buenafuente y Abril serán los encargados de hacerle la competencia a Cristina Pedroche en Fin de Año. La presencia del matrimonio en la Puerta del Sol ha sido toda una sorpresa ya que muchos apostaban por otros nombres. Sin embargo, se ha generado mucha expectación entorno a esta decisión, ya que son una pareja muy querida que siempre ha huido de las polémicas -que, generalmente, surgen a veces de manera involuntaria en Nochevieja-.

RTVE ya ha confirmado esta noticia a través de un comunicado en el que deslizan su propósito al escoger al matrimonio: liderar las audiencias y, como muchas otras cadenas, destronar a Cristina Pedroche.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente en la 33º edición de los Premios Goya. (Foto: Gtres)

Sin embargo, durante sus respectivas carreras profesionales, Buenafuente y Abril han conseguido ganarse el apoyo de los españoles tanto juntos como separados. A título personal, tanto Andreu como Silvia será, también, un hito en su matrimonio, pues podrán despedir el 2025 juntos tras casi dos décadas de un inquebrantable amor. Eso sí, una de las dudas que se genera su papel en las Campanadas es si protagonizarán un beso de Hollywood pues tienen la gran suerte de comenzar juntos un año más.

Desde hace 18 años que el presentador y la actriz de La que se avecina -que debutó en Eurovisión de la mano de Rodolfo Chikilicuatre- construyen su historia de amor y familiar. Fue en 2006 cuando tuvieron su primer eye contact precisamente en el programa de Buenafuente cuando la intérprete acudió como colaboradora. El flechazo fue instantáneo y, desde entonces, son una de las parejas más queridas de la televisión.

Once años después -y cinco desde el nacimiento de su hija Joana, que llegó al mundo en 2012-, Buenafuente y Abril pusieron el broche de oro a su historia de amor en una ceremonia civil, íntima y sin adornos que han compartido a lo largo de estos años en sus respectivas redes sociales. «Así me estaría la vida contigo, pero lo encuentro poco práctico. Te quiero Andreu y cogidos de la mano o de la boca quiero seguir mis días contigo, que el amor y el que hizo el universo contigo y conmigo nos lleve felicidad de la buena, todo el rato. Viva el amor», escribió hace cuatro años la actriz en su perfil social.