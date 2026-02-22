El pasado mes de octubre, Juan de Dios Ramírez Heredia se convirtió en uno de los inesperados protagonistas de la celebración del Día de la Hispanidad en Madrid. Durante la recepción en el Palacio Real, Juan de Dios saludó tanto a los Reyes como a la princesa Leonor y la infanta Sofía y aprovechó para hacerle una peculiar confesión al monarca.

Aprovechando el momento del besamanos, Ramírez Heredia quiso mantener una breve conversación con la Familia Real, empezando por el Rey Felipe. Justo antes de acercarse a la línea de saludos, Juan de Dios comenzó a hablar con el monarca: «¿Cómo está, Majestad? Le saludo con todo el cariño del mundo y con el recuerdo entrañable de su madre», le dijo. Unas palabras que no llamaron la atención, de no ser porque, justo después, espetó: «Alguna vez pensé: ‘¿Me estaré enamorando de ella?’». Unas palabras que, como era de esperar, provocaron la risa del Rey Felipe y que quedaron en un divertido comentario sin respuesta.

Juan de Dios Ramírez Heredia en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

La Reina Sofía, una gitana más

Sin embargo, no era la primera vez que Juan de Dios hablaba de la Reina Sofía. El político, que fue el primer gitano que llegó a ser eurodiputado, también coincidió con los Reyes hace un año en un acto celebrado en Madrid con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano en el Congreso de los Diputados. Un compromiso en el que, además, se celebró el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica.

En el acto, Juan de Dios tuvo muy presente a la Reina Sofía y recordó una anécdota protagonizada por la madre de Felipe VI. El político dijo que durante una recepción que se celebró en el Palacio Real, doña Sofía le pidió a un miembro de su personal de seguridad que llamara un momento a Juan de Dios, con quien mantuvo una breve charla. Ramírez Heredia reveló que la Reina se comportó como una gitana más: «Me acerqué, me disculpé, y me dijo : ‘Cómo va la vida de los gitanos, Juan de Dios’». El político contó que le explicó que unas cosas iban bien y otras mal, pero que gracias a Dios ya habían acabado prácticamente con el analfabetismo gitano.

El Rey Felipe con Juan de Dios Heredia. (Foto: Gtres)

Doña Sofía expresó entonces que necesitarían más cosas, a lo que Juan de Dios respondió de manera afirmativa. «Entonces la Reina, como una gitana más me dijo: ‘aprovechemos que está aquí el ministro y vamos a pedirle algo’».

La Reina Sofía llamó al ministro de Trabajo y le dijo que el pueblo gitano necesitaba todavía muchas cosas para salir del estado de marginación en el que estaba y le explicó que Juan de Dios se lo iba a pedir. «Hágalo por favor. Así tal como lo estoy diciendo. Qué bonito y qué entrañable», recordó Juan de Dios en presencia de don Felipe y doña Letizia.

El reconocimiento a Ramírez Heredia

Este pasado sábado, Pedro Sánchez ha presidido en el Palacio de La Moncloa el oficial con el que se ha puesto el broche al Año del Pueblo Gitano. El acto se ha desarrollado bajo el título Gelem, Gelem y en él han participado personalidades de la cultura, la política, la universidad y la acción social para reivindicar la lucha por la igualdad de derechos del pueblo gitano y su riqueza cultural.

Ramírez Heredia con Pedro Sánchez. (Foto: Gtres)

Durante el homenaje se ha reconocido a varias personalidades de este colectivo que, gracias a su labor, su ejemplo y su trayectoria han contribuido a mejorar nuestra sociedad y nuestra cultura. Se ha impuesto la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a los artistas Pepe Habichuela y a Lolita Flores, y la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a Juan de Dios Ramírez Heredia, pionero de la representación política gitana; a Emilio Fernández de los Santos Caracafé, referente de la acción social, y a Teresa Peña, comunicadora y promotora del flamenco.