La Reina Sofía se ha convertido en protagonista inesperada de uno de los últimos actos de los Reyes. Don Felipe y doña Letizia retomaron su agenda conjunta casi una semana después de la publicación de las fotografías de la princesa de Asturias en bikini en una playa de Uruguay. Sus Majestades acudieron al Congreso de los Diputados para presidir el acto conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano.

Una cita en la que la Reina Letizia apostó por un estilismo reciclado de su fondo de armario y en la que don Felipe sorprendió con algunas palabras en caló en su discurso de cierre del compromiso.

Los Reyes en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, antes de que el monarca se dirigiera a la audiencia y también de que los Reyes recibieran la bandera del pueblo gitano y una reproducción del salvoconducto que Alfonso V de Aragón otorgó a principios del siglo XV a un grupo de gitanos para atravesar la Corona de Aragón en su peregrinaje, Juan de Dios Ramírez Heredia ha revelado una anécdota hasta ahora desconocida de la Reina Sofía.

Según ha explicado, la madre del Rey Felipe VI le pidió a un miembro de su personal de seguridad que le llamara un momento y mantuvo con él una breve conversación en la que, tal como ha dicho, se comportó como una gitana más. «Me acerqué, me disculpé, y me dijo : Cómo va la vida de los gitanos, Juan de Dios». Juan de Dios ha revelado que le dijo a la Reina Sofía que unas cosas iban bien y otras mal, pero que gracias a Dios ya habían acabado prácticamente con el analfabetismo gitano. La madre del monarca le comentó que necesitarían más cosas, a lo que Heredia dijo que sí, muchas más. «Entonces la Reina, como una gitana más me dijo: aprovechemos que está aquí el ministro y vamos a pedirle algo», ha contado. Unas palabras que han provocado la risa de los presentes, incluido el Rey Felipe.

En su discurso, Juan de Dios ha recalcado que la Reina llamó al ministro de Trabajo y le dijo que el pueblo gitano necesitaba todavía muchas cosas para salir del estado de marginación en el que está y le explicó que Juan de Dios se lo va a pedir. «Hágalo por favor. Así tal como lo estoy diciendo. Qué bonito y qué entrañable», ha comentado, recordando este detalle por parte de doña Sofía.

El Rey Felipe con Juan de Dios Heredia. (Foto: Gtres)

Las palabras en caló del Rey Felipe

Como suele ocurrir en este tipo de actos, ha sido don Felipe el encargado de poner el broche final al acto y lo ha hecho con un discurso en el que ha incluido varias referencias en caló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Ya hace algunas semanas el monarca debutó en la radio con un saludo al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su llegada a la Península Ibérica: «Es fetén estar hoy con vosotros y me siento fetén por la invitación de la radio pública para participar en esta emisión», dijo el monarca. En esta ocasión ha dicho algunas palabras más. Por ejemplo, ha comenzado su discurso con la expresión lacho dives, que es como se dice buenos días en caló. Además, ha cerrado su mensaje con la frase nais tuqué, que significa muchas gracias.