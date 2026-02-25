María Zurita da la última hora sobre el estado de salud de los Gemeliers: "Están en shock"

Daniel y Jesús Oviedo, más conocidos como los Gemeliers, han sido víctimas de una brutal paliza, a las puertas de una conocida discoteca de la capital, que les obligó a ser atendidos de urgencia en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde se quedaron ingresados. Desde entonces, su estado de salud ha sido uno de los temas más comentados de la crónica social de nuestro país y personas de su círculo más allegado han sido los encargados de sacar a la luz cómo se encuentran tras este grave altercado. Sin ir más lejos, la última en hacerlo ha sido María Zurita, compañera de los hermanos en el programa DecoMasters, la cual ha asegurado que «siguen en shock».

«Sé poco. Solo lo que han contado en el chat, los pobres. Están todavía en shock», comenzaba a decir a su salida de la misa homenaje a Irene de Grecia celebrada en Madrid. La sobrina de Juan Carlos I señalaba que se enteró cuando lo contaron por el grupo de WhatsApp que tienen en común todos los participantes del reality de decoración de RTVE y, a día de hoy, no había podido hablar mucho más con ellos. «Les he escrito esta mañana y creo que siguen en shock», reiteraba. Sobre si continúan o no hospitalizados, Zurita se ha limitado a decir que «no lo sabía», prefiriendo mantenerse en un discreto segundo plano.

María Zurita en Madrid. (Foto: Gtres)

Aprovechando su intervención con los medios, los reporteros no quisieron dejar pasar la oportunidad de preguntar a la mencionada sobre si su tío, don Juan Carlos, regresará a España, como es habitual en esta época, para participar en las regatas de Sangenjo y que si ella le acompañará. Una cuestión de la que ha preferido no pronunciarse. «No lo sé, de verdad. Muchas gracias», concluía.

La brutal agresión a los ‘Gemeliers’. (Foto: Telecinco)

Las declaraciones de los padres de los Gemeliers

Las palabras de María Zurita han llegado tan solo unas horas después de que los padres de Jesús y Daniel llegaran a la capital para ver a sus hijos. María Jesús, su progenitora, atendió a los micrófonos de Gtres desde la estación de Atocha, donde aseguró que fue su hijo mayor el que le contó lo que había pasado. «Me llamó el mayor, mis hijos no me llamaron y nada, vengo a verlos, a ver qué tal están, porque en la distancia no se lleva bien […] A ellos los insultan porque sí, ya me contarán ellos con tranquilidad. No pasó nada, lo que pasa es que hay gente a los que le da coraje. Lo de los insultos ya lo tengo normalizado. No debería ser así, pero es lo normal», explicaba.

Los padres de los ‘Gemeliers’ en su llegada a Madrid. (Foto: Gtres)

«Estuvieron 12 horas en el hospital, hasta que se recuperaron, y esta mañana han estado otra vez, porque seguían con vómitos y mareos. Y a Jesús el ojo le está afectando. Supongo que todo estará en curso – en manos de sus abogados-. Ellos bien no están, esto afecta. Y bueno, en casa, tranquilos y esperando a ver qué pasa, y espero que esto sirva para que no le suceda a nadie», concluía.