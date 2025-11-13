Carme Chaparro preocupa desde el hospital: "Han sido dos pasos duros por quirófano"

Carme Chaparro (52) ha compartido una fotografía desde el hospital que ha generado una gran preocupación en torno a su estado de salud. La periodista ha anunciado que ha tenido que pasar por quirófano dos veces en tan solo 15 días y que ambas operaciones «han sido muy duras» y acompañadas de «estancias largas y complicadas en la REA (Reanimación y Cuidados Críticos Postquirúrgicos).

«A pesar de todo, siempre he contado con la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma», escribía.

Tranquilizando a sus seguidores, la escritora informaba de que ya estaba en planta, manteniendo en una absoluta discreción el motivo de su ingreso, el cual ha preferido no compartir. «Abro el móvil desde hace mucho y tengo muchos mensajes de cariño. Pero estoy sin pantallas, por consejo médico, y con unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré. Un día más. Un día menos. Volveré», explicaba, añadiendo su postura a favor de la sanidad pública y pidiendo perdón «por no contestar a los WhatsApp que había recibido».

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de ánimo por parte de sus seguidores y de muchos de sus seres queridos. «Ánimo, cariño», «Como lectora de todos tus libros y admiradora como periodista te deseo una pronta recuperación», «Somos muchos los que caminamos a tu lado», «Ahora a recuperarse poco a poco», «Fuerza, reina», «Me quedo sin palabras, no lo sabía», «A mejorarse y a levantar el ánimo desde ya», escribían algunos de los internautas. A estos, también se han sumado algunos rostros conocidos que mantienen una excelente relación con Chaparro, como Sara Carbonero, Elsa Anka, Ana Bernal o Dolores Redondo, entre otros muchos.

¿Qué enfermedad padece Carme Chaparro?

Fue a principios de este 2025 cuando Carme Chaparro anunció, a través de sus redes sociales, que estaba enferma y que necesitaba frenar su actividad profesional para dedicarse a su recuperación. Desde entonces, su parte médico ha preferido no compartirlo, pero sus actualizaciones sobre su estado de salud han mantenido en vilo a muchos de sus seguidores.

En una entrevista reciente con El País, Carme confesó que «verse en casa enferma, muy medicada y sin poder hacer el trabajo que le gustaba, le hizo caer en un pozo muy oscuro». «Era un lugar en el que yo no recordaba haber estado nunca y del que gracias a Dios he salido. Bueno, no a Dios, porque yo no creo. Más bien gracias a una amiga que llamó a un psiquiatra. Y gracias a un marido que me ha sostenido y que se ha ocupado de todo. Mientras yo estaba fuera de juego, él se ocupó de las niñas [tiene dos hijas], ponía la lavadora, sacaba al perro… Ahora entiendo cuando los pacientes con depresión dicen que ven la vida en blanco y negro y que no son capaces ni de ir al baño cuando tienen pis. Yo vengo de ahí», contaba.