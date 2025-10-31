Carme Chaparro ha vuelto a encender las alarmas entre sus seguidores tras ser ingresada nuevamente en el hospital. Chaparro, quien se encontraba inmersa en la promoción de su última novela, Venganza, ha tenido que hacer un receso forzoso debido a complicaciones derivadas de su enfermedad, algo que la propia periodista ha compartido en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, acompañando una fotografía en la que se ve su brazo con una vía intravenosa mientras está tumbada en la camilla, ha escrito un mensaje breve pero revelador: «Un día más, un día menos», transmitiendo serenidad y fortaleza a la vez que reflejaba la dura rutina de su tratamiento.

Este nuevo ingreso se suma a otros episodios de hospitalización que Chaparro ha tenido en los últimos meses, aunque en varias ocasiones ha querido desmentir rumores y aclarar que se trataba de un proceso médico controlado. A pesar de la preocupación inicial, la periodista asegura que se encuentra tranquila y con ánimos de continuar adelante. Hace pocas semanas, en una entrevista con una conocida revista de la crónica social, confesaba sentirse muy cansada debido a la medicación fuerte que requiere su tratamiento y explicaba que, aunque aún no sabe si la cirugía que espera será completamente efectiva, su intención es compartir su experiencia para ayudar a otros pacientes que atraviesan situaciones similares.

La enfermedad que mantiene a Carme alejada temporalmente de los medios es el síndrome de Ménière, un trastorno del oído interno que provoca vértigos, pérdida de audición y zumbidos, entre otros síntomas. Según los especialistas, esta patología crónica afecta principalmente a personas de entre 40 y 60 años y varía mucho en intensidad y evolución según el paciente. Chaparro ha destacado no solo los efectos físicos de la enfermedad, sino también los psicológicos, explicando que la afectación emocional ha sido muy importante durante los meses de baja médica. Ha reconocido que el apoyo de un psiquiatra y una psicóloga ha sido fundamental para sobrellevar la situación, algo que nunca había necesitado antes y que demuestra la gravedad del momento por el que ha pasado.

El mensaje de la periodista en Instagram no solo es un gesto de transparencia, sino también un acto de cercanía con sus seguidores. Entre los comentarios de apoyo se encuentran tanto rostros conocidos como Lara Álvarez, Paula Echevarría o Natalia Verbeke, como miles de seguidores anónimos que se han volcado en mostrar su afecto y ánimo.

A lo largo de los últimos meses, la periodista ha mostrado una extraordinaria resiliencia. Desde que comenzó la baja en noviembre, ha atravesado momentos de gran dificultad emocional, especialmente cuando los médicos le indicaron que debía parar su actividad profesional para no poner en riesgo su vida. «Mis médicos me dijeron que parase porque me iba a morir…», confesaba en la citada entrevista, subrayando el impacto físico y psicológico de su enfermedad. Sin embargo, su fortaleza y determinación han estado siempre acompañadas del apoyo incondicional de su marido, Bernabé Domínguez, y su familia, quienes han sido un pilar fundamental durante este tiempo.

A pesar de los obstáculos, Chaparro mantiene el ánimo de seguir trabajando y compartir su experiencia con otros. La promoción de su última novela, Venganza, y su firme deseo de ayudar a desestigmatizar su enfermedad son muestra de su carácter luchador y de la capacidad de convertir un momento adverso en una oportunidad para educar y generar conciencia.