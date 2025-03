La periodista y escritora Carme Chapparro, ha preocupado este miércoles, 5 de febrero, a sus seguidores, tras anunciar que su estado de salud le obliga a hacer una pausa en su carrera. La comunicadora ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram en el que ha explicado que necesita parar para cuidarse y tratarse, sin dar demasiados detalles sobre la naturaleza de su dolencia. Esta noticia ha generado una ola de reacciones entre los usuarios y colegas de profesión de Chaparro, quienes le han enviado mensajes de ánimo y apoyo en este momento complicado.

«Hola a todos, espero que estéis bien. Voy a contaros algo que para mí es difícil de contar, pero que espero poder contar bien», ha comenzado diciendo. «Me habéis preguntado muchos que dónde estoy, que por qué no contesto a los mensajes, que estoy desaparecida de las redes, que no cuelgo imágenes nuevas», continúa la periodista. «He tenido que parar muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme, pero vamos por el buen camino», ha concluído Chaparro, que ha acompañado el vídeo de un mensaje de lo más significativo: «Ciencia. Personas. Paciencia. Ya vamos por el buen camino. Gracias a todos y todas por estar ahí», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carme Chaparro (@carmechaparro)

Aunque Carme Chaparro no ha querido ahondar en los motivos detrás de esta pausa en su carrera profesional, lo cierto es que todo apunta a que no tendrían nada que ver con las enfermedades que a lo largo del tiempo ella misma ha confirmado que padece. Hace varios años, cabe recordar, la natural de Salamanca compartió de manera muy personal que padece el síndrome de Ménière, una afección que le ha causado la pérdida del 65% de su audición. «Vivo con un pitido constante, como una emisión de alta frecuencia. Durante el día es insoportable, pero por la noche no tanto. En el oído derecho casi no tengo audición. No hay más remedio que acostumbrarse», explicó.

Además, reveló que sufre de una enfermedad en la piel, que se manifiesta en forma de eccemas y que, lamentablemente, no tiene cura. «Esto que veis es una enfermedad de la piel. Cuando tengo un brote, mis manos se llenan de estos eccemas. Son dolorosos, especialmente cuando entran en contacto con algo. A veces el brote está relacionado con el estrés, otras con algo que he tocado, pero no se sabe exactamente».

Carme Chaparro en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Carme Chaparro paraliza su próximo proyecto profesional