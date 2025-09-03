Carme Chaparro ha reaparecido en redes sociales para contar que no ha sido su mejor verano. La periodista, que dentro de poco presentará Venganza, su última novela, ha desvelado que atraviesa delicado momento de salud, por lo que ha tenido «unas vacaciones diferentes», ha dicho junto a una imagen en la que aparece tumbada.

El problema de salud de Carme Chaparro

La presentadora, que suele ser muy abierta a la hora de hablar sobre su vida privada, ha querido contar la realidad a la que se enfrenta cada día y la razón por la que, en ocasiones, desaparece de redes sociales. «Un poco ausente de por aquí. La medicación. Tengo días buenos, momentos incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama. Este que veis es uno de ellos (como no hace falta decir, por mi cara). Ya estamos llegando al final del proceso».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carme Chaparro (@carmechaparro)

En estas líneas, la periodista ha desvelado que ha sido un verano «diferente» por su estado de salud: «Espero poder contaros más cosas, y buenas, pronto. Confío en los médicos, pero tenemos que ser conscientes de que no hay futuro sin más investigación». Asimismo, ha contado que, en medio de este duro camino, ha encontrado su apoyo en la escritura y en la publicación de su próxima novela. «Ahora mismo, una de las cosas que más impulso me da para levantarme es mi nueva novela. Os espero a todos al otro lado de las páginas, en Venganza, a partir del 17 de septiembre. No volverás a ver la tele como antes», ha explicado.

Aunque en ningún momento ha contado la enfermedad que padece -aunque en el pasado contó que padecía el síndrome de Ménière (una dolencia por la que perdió el 65% de la audición), sí que ha querido actualizar su parte médico: «Cuando se trata de salud, es delicado. Ahora mismo estoy inmersa en un intenso proceso médico para determinar la mejor de las opciones de tratamiento. Os iré contando».

Esta no es la primera vez que Chaparro se sincera sobre su salud. El pasado mes de marzo, la comunicadora anunció que iba a desaparecer del universo 2.0 para priorizar su bienestar y someterse a un tratamiento. Solo semanas después, coincidiendo con el día del apagón en abril, la periodista reapareció para contar cómo había vivido esta tragedia: «En la cama y con un día malo por la medicación me ha pillado el nuevo día de los transistores, como aquel 23F que me pilló tan pequeña. Os juro que hace más de 10 años que no lo encendía».

Un año agridulce

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carme Chaparro (@carmechaparro)

El pasado mes de mayo, la presentadora de Informativos Telecinco vivió uno de los momentos más complicados de su vida. La periodista reapareció en redes sociales para anunciar el fallecimiento de su padre y el gran dolor que sentía por esta triste y cercana pérdida familiar: «Entonces, es cuando de das cuenta de la mierda de tiempo que has perdido en las cosas que no son lo que de verdad importan. Solo puedo llorar».