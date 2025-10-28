David Bustamante está «en un momento muy dulce» de su vida. El cantante ha asistido a la gala de la Fundación Pequeño Deseo, que cumple 25 años y en la que el artista colabora. El de San Vicente de la Barquera ha contado en qué medida forma parte de este proyecto dedicado a cumplir los sueños de niños y de adolescentes enfermos. Además, ha roto con su habitual discreción para pronunciarse sobre Daniella, su hija en común con Paula Echevarría, que a pesar de ser menor de edad, ya ha posado en un photocall y en una revista.

David Bustamante opina sobre el futuro mediático de su hija

El pasado mes de junio, Daniella Bustamante hizo su puesta de largo ante los medios. La menor -que cumplirá 18 años el próximo agosto del 2026-, sorprendió en una alfombra roja para acompañar a su madre en una fiesta organizada por ELLE. El titular entonces fue la decisión de la hija de Paula y de David de dar un paso en su imagen pública.

Paula Echevarría y Daniella Bustamante en los ELLE Style Awards 2025. (Foto: Gtres)

Desde hace aproximadamente un año que Daniella suele compartir vídeos en redes sociales donde muestra sus looks o su estilo de vida. Una prueba que da cuenta que la joven quiere, como su madre, ser influencer.

Su posado dio mucho de que hablar por varias razones. La primera de ellas por ser menor de edad y la segunda porque se desconocía que su padre, David Bustamante, estaba de acuerdo con esta decisión de madre e hija, con las que negoció este posado.

Echevarría, tras este reaparición pública junto a su hija, desveló que no se esperaba la reacción que había supuesto este posado con la menor. Además, explicó que había sido Daniella la que le había pedido acompañarla a este evento.

Paula Echevarría con David Bustamante y su hija Daniella / Instagram

Ahora, el intérprete de Dos Hombres Y Un Destino ha opinado sobre la presentación de su unigénita ante los medios y ha insistido en que dio el visto bueno a que su hija posara con su ex. «Si yo no doy mi okey, no se hace. Si es lo que a ella le hace feliz, yo encantado. Quiero que haga lo que le gusta, su diseño de moda…», ha comenzado diciendo.

Por su parte, el artista ha dicho que «es normal que teniendo la madre que tiene -refiriéndose a Paula Echevarría-, siga sus pasos». Además, ha zanjado que «mientras que los papás» estén de acuerdo, «la opinión del resto sobra».

Críticas sobre su físico

David Bustamante en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Debido al evento solidario al que ha acudido, Bustamante ha querido dejar claro -a colación de los comentarios sobre su aspecto físico-, que él es mucho más que una imagen: «La imagen de cada uno, nadie tiene que opinar».

Finalmente, el cantante no ha podido evitar responder a los planes de futuro con su novia, Yana Olina, a la que conoció en un programa de baile. «Con una pareja que es la compañera de vida que encontré, es un ángel, es un sueño hecho realidad», ha dicho.