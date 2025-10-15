Del andamio al éxito absoluto: la impresionante evolución de David Bustamante 24 años después de ‘OT’

El ecuador de la semana llega con ritmo, energía y emoción al plató de El Hormiguero. Este miércoles, Pablo Motos recibe a uno de los artistas más queridos y carismáticos de la música española: David Bustamante, que regresa al programa de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto musical, Inédito, una gira y un disco con los que el cantante cántabro inaugura una etapa de madurez y reinvención artística. La expectación es máxima, no solo por lo que revelará sobre este nuevo tour, sino también por la complicidad que siempre ha mostrado con el equipo del programa, donde ya es todo un veterano: Bustamante pertenece al prestigioso Club Infinity, reservado a los invitados que han acudido más de veinte veces al espacio televisivo.

Esta nueva visita no será una más. En plena promoción de su tour Inédito, el cantante promete sorprender con detalles sobre un espectáculo que se perfila como uno de los más ambiciosos de su carrera. La gira recorrerá los principales teatros y auditorios del país -con próximas paradas en Córdoba, Granada, Jerez, Logroño, Gijón y Madrid, entre otras- y está concebida como una experiencia inmersiva, donde cada ciudad contará con una puesta en escena personalizada, juegos de luces adaptados, repertorios variables y momentos únicos. «Quiero que cada concierto sea distinto, que el público viva algo irrepetible», ha explicado el artista en entrevistas recientes.

Inédito es también el nombre de su nuevo álbum, con canciones aún por descubrir, muchas de ellas escritas en colaboración con otros músicos nacionales. El disco, que verá la luz coincidiendo con el arranque de la gira, combina el estilo romántico y melódico que siempre ha caracterizado a Bustamante con nuevos sonidos más contemporáneos y una producción cuidada. Con este trabajo, el cantante busca conectar con su público desde la emoción y la autenticidad: «Mi secreto es mi verdad, como persona y como artista», ha declarado, asegurando que vive uno de los momentos más felices y equilibrados de su vida.

Nacido en San Vicente de la Barquera (Cantabria) en 1982, David Bustamante pasó de trabajar en la construcción a convertirse en una de las voces más reconocibles del pop español. Su salto a la fama se produjo en 2001 gracias a Operación Triunfo, donde, aunque no ganó, logró cautivar a millones de espectadores. Desde entonces, ha publicado once discos, vendido más de dos millones de copias, conseguido quince discos de platino y realizado más de novecientos conciertos. Su versatilidad lo ha llevado también al teatro musical como protagonista en Ghost y al mundo empresarial, con su exitosa línea de perfumes Muy Mío, que se ha convertido en un fenómeno de ventas.

David Bustamante en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

En lo personal, el cantante atraviesa una etapa serena. Comparte su vida con la bailarina Yana Olina, con quien mantiene una relación estable desde 2018. Además, sigue muy unido a su hija Daniella, fruto de su matrimonio anterior con Paula Echevarría, y se muestra orgulloso de verla crecer con independencia y madurez.

El cambio físico de David Bustamante

Físicamente, David Bustamante atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. El artista cántabro ha experimentado una transformación evidente fruto de un intenso entrenamiento, una rutina deportiva constante y una alimentación equilibrada. En los últimos meses ha compartido con sus seguidores fragmentos de sus entrenamientos, mostrando su compromiso con una vida más saludable. Él mismo reconoce que el deporte se ha convertido en su «ansiolítico natural», una vía para mantener el equilibrio mental y físico mientras afronta los retos de su carrera.

Sin embargo, su cambio físico no ha pasado desapercibido y ha sido objeto de numerosos comentarios en redes sociales. El cantante, lejos de esconderse, ha respondido con serenidad y determinación ante las críticas sobre su aspecto. «Todos pasamos por etapas», ha dicho en más de una ocasión, recordando que las transformaciones forman parte del proceso personal y profesional de cualquier artista. En su caso, el esfuerzo y la disciplina han dado fruto: se le ve más fuerte, enérgico y con una confianza renovada.

En una entrevista reciente, Bustamante confesó haber alcanzado un punto de plenitud que va más allá de lo físico: «He encontrado el equilibrio en todas las parcelas de mi vida y me lo he ganado». Esa estabilidad, combinada con su pasión por la música y el contacto con su público, parece ser la clave de su mejor versión. A sus 43 años, el cantante demuestra que la constancia y el autocuidado no solo transforman el cuerpo, sino también el ánimo y la forma de afrontar la vida pública.