En la salud y en la enfermedad. Carme Chaparro ha demostrado que esta frase, habitual en las bodas, ha sido toda una realidad en su enlace sorpresa con Bernabé Domínguez, con el que se ha casado en la más estricta intimidad y antes de pasar por quirófano tras 25 años juntos. La periodista, que no ha desvelado cuál es su verdadero problema de salud por el que ha tenido que hacer un stand by en su vida personal y profesional tras requerir atención médica por unos «dolores que atraviesan el alma», ha abierto el álbum de fotos de su sí, quiero, horas antes de su intervención.

La declaración de amor de Carme a Bernabé

Desde hace más de un año que la salud de Carme Chaparro está en el punto de mira. Fue la propia periodista la que, a través de redes sociales, durante todo este tiempo ha querido ser honesta y contar por qué, en ocasiones, ha estado más ausente. Sin embargo, y pese a la preocupación que ha generado en ocasiones, ahora la presentadora de informativos ha querido dar una buena y esperanzadora noticia a sus seguidores y es que, tras casi tres décadas juntos y dos hijas en común, le ha dado el sí, quiero a Bernabé Domínguez, al que conoció cubriendo el entierro de Lady Di.

El ‘sí, quiero’ de Carme Chaparro a su marido. (Foto: Redes Sociales)

«En la salud y en la enfermedad nunca ha sido tan literal. A veces, la vida tiene un sentido del humor macabro. A veces, la felicidad y el miedo están obligados a convivir en el mismo minuto. 25 años juntos y dos hijas. Y el destino unió nuestra pequeña boda íntima -a penas los dos, las niñas, tres testigos, nuestros padres y el ramo que mandaron mis amigas- con el precipicio del quirófano», comienza diciendo la periodista en su publicación, donde ha mostrado algunas imágenes de este día tan especial, como el segundo que, bajo la atenta mirada del notario, firmaba su consentimiento como mujer casada.

«Mientras firmábamos oficialmente ser marido y mujer, en casa nos estaba esperando una maleta para largas semanas en el hospital», desvela. Asimismo, la escritora ha revelado la intrahistoria de su álbum de boda y los sentimientos que vivieron en un día que nunca olvidarán: «Las fotos son la calma extraña de saber que, a penas unas horas después de ese beso legal, él me estaría sonriendo y diciéndome adiós en la puerta de un quirófano. Muy nervioso, pero ocultándolo. Dándome fuerza, como siempre».

Carme se casó el mismo día que tuvo que ser intervenida. (Foto: Redes Sociales)

Ha sido entonces cuando la periodista ha puesto en valor la gran promesa que se hicieron: en la salud y en la enfermedad. «Si algo te enseñan 25 años juntos es a no soltar la mano cuando todo se oscurece. Gracias, mi amor, por estar, antes, durante y, sobre todo, ahora. Gracias por la calma en medio del caos. Por convertir el día precio al miedo en un día de amor. Y por seguir ahí cuando me desperté», concluye.