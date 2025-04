Los reyes Carlos III y Camila ya se encuentran de nuevo en el Reino Unido después de un intenso viaje a Italia que ha coincidido con su 20 aniversario de boda. El monarca y su esposa han aprovechado el fin de semana para viajar a Escocia y recargar las pilas en el recinto de Balmoral, donde se encuentra la casa que Carlos heredó de su abuela Isabel Bowes-Lyon y que es muy especial para él. Birkhall -como se llama la propiedad-, fue el lugar en el que el entonces príncipe de Gales y su segunda esposa pasaron su luna de miel, por lo que no es de extrañar que hayan querido volver ahí en esta fecha tan señalada.

Pocos días después de su regreso al Reino Unido, el rey y su esposa han acudido a un servicio religioso en Crathie Kirk, Aberdeenshire, a poca distancia del Castillo de Balmoral. En esta ocasión no han estado acompañados por otros miembros de la familia real, muchos de los cuales ya se encuentran de vacaciones con motivo de la Semana Santa.

Los reyes Carlos III y Camila en Escocia. (Foto: Gtres)

Carlos III y Camila han llegado en coche hasta la pequeña capilla y han saludado desde la entrada. El monarca vestía un tradicional kilt en tonos verdes y acules con una chaqueta y un chaleco a juego, mientras que su esposa llevaba un precioso abrigo azul con detalles en tela de cuadros escoceses y un tocado rojo con plumas. Ambos se han mostrado muy sonrientes durante esta visita a la capilla, en la que se ha estrenado una pieza musical compuesta por Paul Mealor con motivo del 20 aniversario de su enlace. Una pieza que lleva el nombre de The weather of my being y que parte de tres canciones de aniversario, cada una de las cuales pretende reflejar un aspecto del amor que persiste a lo largo del tiempo.

Las palabras de Camila

Esta reaparición de los reyes en Escocia se ha producido poco después de que hayan trascendido unas declaraciones de la reina Camila sobre la salud del rey Carlos III. Antes del viaje a Italia el monarca tuvo que ser hospitalizado y dejó su agenda en pausa por los efectos secundarios de su tratamiento para el cáncer. Sin embargo, retomó pronto sus compromisos.

Los reyes Carlos III y Camila en Roma. (Foto: Gtres)

El ingreso de Carlos III generó cierta preocupación, pero desde Buckingham no han dado más detalles sobre su tratamiento o sobre su estado. No obstante, el monarca ha mostrado muy buen aspecto durante su estancia en Italia.

Según ha trascendido, la reina y su entorno sí que están algo inquietos por la intensa actividad del jefe del Estado, que no tiene intención de reducir su agenda. En unas declaraciones a periodistas, Camila ha dicho que está convencida de que Carlos adora su trabajo y eso es lo que lo mantiene activo. La reina ha recalcado que su marido quiere hacer siempre más, aunque no ha dejado de lado su preocupación por su deseo de aumentar su carga de trabajo. No obstante, ha dejado claro que está mejorando.

Su próxima cita

De momento el Palacio de Buckingham no ha confirmado más compromisos oficiales de los reyes en los próximos días, sino que se espera que disfruten de unos días de descanso aprovechando la Semana Santa. Eso sí, se sabe que el día de Pascua la familia real al completo reaparecerá en el tradicional servicio religioso en Windsor. Una cita en la que no pudo participar el pasado año la princesa de Gales debido a su estado de salud.