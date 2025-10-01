Amaia Montero reaparece en plena cuenta atrás de su posible vuelta a la música

Amaia Montero ha dado la bienvenida a octubre de una manera muy especial, y lo ha hecho volviendo a redes sociales con un post en el que aparece a cara lavada, mientras descansa cómodamente tumbada en el sofá. Una imagen que transmite tranquilidad y con la que ha aprovechado para dar los «Buenos días» a sus seguidores. Todo, mientras a su alrededor siguen creciendo los rumores respecto a un posible regreso a los escenarios.

Hace 7 años que la artista decidía alejarse del foco mediático, y desde entonces lo poco que nos ha llegado sobre ella ha sido a cuentagotas. De hecho, la última vez que la vimos con un micrófono en la mano fue durante su breve aparición en el concierto de Karol G, en el Estadio Santiago Bernabeú. Una actuación que causaba auténtico revuelo entre sus fans, ya que interpretó nada menos que uno de su grandes éxitos: Rosas.

Un reencuentro con el público que Montero vivía con una inmensa emoción, y a lo que sumaba la polémica ruptura entre Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh. La marcha de la cantante, hizo saltar las alarmas respecto a una posible vuelta de Amaia como vocalista de la banda. Sin embargo, hasta el momento se han quedado en simples especulaciones.

Amaia Montero da pistas sobre su posible regreso a los escenarios

Sin embargo, y aunque no lo haga junto al grupo, la propia Amaia nos ha ido dejando pistas sobre su próximo regreso a la escena musical, que probablemente sea en solitario. A finales de agosto, la artista nos hacía participes de una especie de cuenta atrás: «49… ¿Estás preparado? Porque yo sí y voy a por ti», escribía. Y ese no habría sido el único comentario que nos ha hecho ilusionarnos, tal y como vemos gracias a la respuesta que ha dado a uno de sus fans.

Amaia Montero y Karol G han protagonizado un emotivo momento tras el concierto en el Santiago Bernabéu.

«¡Qué guapa y Amaia queremos verla ya cantando!», le escribían. A lo que ella respondía: «Ya queda poquito». ¿Una pista respecto a lo que se avecina? De momento, Montero se mantiene en silencio y parece que sus seguidores comienzan a impacientarse en medio de la larga espera.

«Amaia ya ha pasado septiembre, mañana es octubre… ¿Cuándo vas a decirnos algo?», le han comentado en una de sus últimas publicaciones. «¿Colaboración o pistas sobre el disco? Dinos algo por favor», le piden desesperados. «¿Cuándo regresas? Todos te extrañamos, ya vamos en mitad de septiembre y nada… Te amamos reina», puede leerse. «Amaia, vuelve pronto a la música. Echo muchísimo de menos escuchar tu voz y necesito música nueva tuya».

Sea como sea, los fans de la cantante se alegran de tener noticias de ella y seguirán pendientes de cada novedad relacionada con su vida personal, a la espera de verla brillar de nuevo sobre los escenarios.