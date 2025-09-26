Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar han puesto punto final a su relación tras varios años juntos y una hija pequeña en común. El abogado irlandés es el último fracaso en el historial sentimental de la hermana de la Reina Letizia, que siempre ha intentado mantenerse en un segundo plano a pesar del interés de la prensa por su vida.

De hecho, llegó a interponer una demanda en 2008 contra más de 50 medios porque consideraba que ella y su entonces pareja sufrían un acoso permanente por parte de los periodistas. El caso generó gran interés, pero la jueza desestimó la demanda por inviabilidad jurídica. Consideró que, debido a su parentesco con doña Letizia y su proyección pública, no podía ser tratada como una persona totalmente anónima y, por tanto, la prensa sí podía captar imágenes suyas en actos o lugares.

Telma Ortiz en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

De momento ni Telma Ortiz ni Robert Gavin Bonnar se han pronunciado sobre esta ruptura, como tampoco lo ha hecho su entorno. Ambos han sido a lo largo de su relación muy discretos, y solamente en contadas ocasiones se han dejado ver juntos en público. Algunas de ellas, de gran relevancia, como el estreno de la princesa Leonor en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en 2019 o en la presentación del libro del abogado en el verano de 2024.

Sin embargo, su romance estuvo marcado por la polémica desde el principio, debido a la separación y posterior divorcio de Robert Gavin Bonnar de la violinista Sharon Corr. Ella llegó incluso a sacar una canción en la que se podían encontrar referencias a la historia de amor del abogado y la cuñada de Felipe VI -The Fool and the Scorpion-, que fueron muy comentadas: «Los brazos a los que volaste te van a picar hasta la muerte. Soy libre, soy libre, he renacido. La hermana retorcida de la reina y el camaleón», rezaban algunos de los versos.

Telma Ortiz con Robert Gavin Bonnar. (Foto: Gtres)

Ha sido Paloma Barrientos la que ha confirmado la ruptura de Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar. Según la periodista, la pareja dejó de acudir hace algún tiempo a cenas y reuniones con amigos comunes e incluso en una de ellas el propio Robert Gavin llegó a insinuar que su relación estaba ya en fase de ruptura.

No se espera que ninguna de las partes haga declaraciones sobre esta separación, como tampoco lo han hecho sobre otros aspectos de su relación. Es más, ni siquiera anunciaron públicamente el nacimiento de su hija, Erin.

De hecho, a Telma Ortiz la hemos podido ver en un acto público. La hermana de la Reina asistió al festival literario Centroamérica Cuenta que se celebró hace unos días en Madrid. Allí ejerció como moderadora de un debate. Asimismo, ha trascendido que ha estrenado un nuevo trabajo como asesora de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Su incorporación a esta organización supone un giro hacia un papel más institucional y profesional en el ámbito internacional.

Telma Ortiz en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El currículo amoroso de Telma Ortiz

Para la cuñada del Rey Felipe VI, Robert Gavin Bonnar ha sido la última relación estable de la que se ha tenido noticia y una de las más duraderas. No obstante, hay varios hombres con los que se ha relacionado a Telma Ortiz desde que su perfil pasó a tener relevancia pública por su vínculo con doña Letizia.

Cuando se anunció el compromiso de los entonces príncipes de Asturias, Telma Ortiz salía con Enrique Martín Llop, padre de su primera hija, Amanda. La pareja nunca llegó a casarse, pero estuvo varios años junta.

Telma Ortiz con Enrique Martín Llop. (Foto: Gtres)

Después de su ruptura, la hermana de la Reina Letizia empezó una relación con Miguel Ángel Márquez, un hombre que trabajaba en la Fundación del Hospital Clínic. El romance fue breve, aunque se les llegó a fotografiar juntos en actitud cariñosa. Después se habló del piloto de Fórmula 1 Marc Gené hasta la llegada de Jaime del Burgo.

A Jaime del Burgo le conocía desde hacía tiempo porque formaba parte del círculo de doña Letizia. La pareja se casó en el año 2012 pero se separó de mutuo acuerdo y sin polémicas en 2016. No llegó a tener hijos.

Telma con Miguel Ángel Márquez. (Foto: Gtres)

Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente, se dice que el mismo año de la separación de Jaime del Burgo, Telma Ortiz comenzó su relación con el abogado irlandés, aunque no fue hasta 2019 cuando se les pudo ver juntos en un acto público, en el Festival Jardines de Pedralbes. Unas apariciones públicas que fueron en aumento cuando se confirmó la separación de Robert Gavin y Sharon Corr.