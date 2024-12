El nuevo trabajo de Robert Gavin, cuñado de la Reina Letizia

Robert Gavin Bonnar, pareja de Telma Ortiz, inicia una nueva etapa de su andadura profesional. El abogado ha fichado por la empresa estadounidense Infinity Women’s Golf Tour, dedicada al golf profesional femenino. Pero, ¿cuál es el puesto que ejercerá en la entidad?

Bonnar será el director general de esta sociedad en Europa y su función principal será la expansión de la empresa por el continente, transformando la visión del mencionado deporte. Una de sus labores principales cuando ejerza dicho puesto será el de intensificar el contacto con los aficionados del golf femenino, buscar nuevas inversiones para las jugadoras profesionales y conseguir un retorno económico para ellas.

Telma Ortiz y Robert Gavin en actitud cómplice. (Foto: Gtres)

Es decir, «empoderar a las golfistas profesionales, inspirar a las nuevas generaciones y redefinir la escena golfista internacional», tal y como ha dicho él mismo en un mensaje que ha publicado en la red social X (antiguo Twitter). «Nuevos conceptos, grandes premios», ha añadido en el escrito.

Dear X, I am delighted to announce I’ve accepted the role as Director General in European countries of a new and transformative tour in women’s golf! Infinity Women’s Gold Tour will change of golf for female competitors. New concepts, big purses! #golf https://t.co/9YEvWghWPn

— Robert Gavin Bonnar LLB BL (@gavin_bonnar) December 11, 2024